葛倫克蘿絲(左)8度獲得奧斯卡提名，卻從未拿下獎項。右為約翰馬可維奇。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 葛倫克蘿絲與雷利史考特在年度主席獎典禮上獲頒奧斯卡終身成就獎，現場聚集多位好萊塢巨星致敬，兩人也回顧各自的演藝歷程與代表作品。

好萊塢 影壇巨星近日齊聚年度主席獎（Governors Awards）頒獎典禮，向演員葛倫克蘿絲（Glenn Close）與導演雷利史考特（Ridley Scott）的演藝成就致敬，見證兩人獲頒奧斯卡 榮譽獎（Academy Honorary Award，終身成就獎）殊榮。

路透報導，葛倫克蘿絲與雷利史考特是此次主席獎頒獎典禮獲獎的五名影壇重量級人士其中之二。

這場盛會是電影頒獎季最早登場的紅毯活動之一，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）、明星夫妻檔辛蒂亞（Zendaya）與湯姆霍蘭德（Tom Holland）等一線演員都到場共襄盛舉。

葛倫克蘿絲現年79歲，曾以「蓋普眼中的世界」（The World According To Garp）、「大寒」（The Big Chill）及「致命的吸引力」（Fatal Attraction）等電影演出，8度獲得奧斯卡提名，卻從未拿下獎項。她表示，自己從不在意奧斯卡頒獎典禮上會否聽到自己的名字。她指出：「我一直認為，能夠身在其中就是最大的榮譽。」

葛倫克蘿絲說：「因此，今晚能置身這個場合，受到這些一直激勵我的人所肯定，他們的作品一路支持我、帶給我挑戰，也促使我不斷精進，這是至高無上的榮譽。」

曾與葛倫克蘿絲合演「危險關係」（Dangerous Liaisons）的約翰馬可維奇（John Malkovich）介紹她時，形容她「堅毅、非常聰明，有點戒心」，並稱她是「一位出色的女演員，清楚知道自己在做什麼，而且每一次演出都全力以赴」。

雷利史考特現年88歲，曾4度獲得奧斯卡提名，拍攝過「異形」（Alien）、「銀翼殺手」（Blade Runner）及「神鬼戰士」（Gladiator）等備受好評的電影。

主演「奧德賽」（The Odyssey）的麥特戴蒙（Matt Damon）介紹雷利史考特時，憶及兩人合作拍攝「絕地救援」（The Martian）的經歷，並形容史考特是「掌控全局的大師」。

雷利史考特透過影片接受獎項，並向已故的胞弟、「捍衛戰士」（Top Gun）導演東尼史考特（Tony Scott）致敬。

雷利史考特表示：「我很榮幸，也很自豪能獲頒這個獎項，但我也代表東尼接受殊榮。他的傑出作品絕對值得獲得這項榮譽。」

雷利史考特獲頒奧斯卡終身成就獎，透過大銀幕連線致詞並展示獎座。（路透）