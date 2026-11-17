英國靈魂流行樂新星Raye以11項提名領跑2027年葛萊美獎。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 英國靈魂流行新星Raye以11項提名領跑2027年葛萊美獎，泰勒絲則憑《Life of a Showgirl》刷新專輯提名紀錄，眾多歌手新舊交替之際也出現不少大咖落榜。

英國靈魂流行樂新星Raye以迅雷不及掩耳之勢，榮登第69屆葛萊美獎(Grammy Awards)提名榜首。

這位活力四射的創作歌手以11項提名領跑2027年葛萊美獎，其中包括年度專輯(album of the year)「This Music May Contain Hope」、年度製作(record of the year)以及憑藉其略帶挑釁意味的成名作「Where is My Husband!」斬獲的年度歌曲(song of the year)等獎項。

緊接在Raye之後的是獲得九項提名的拉丁巨星Rosalía；鄉村音樂小天后艾拉蘭利(Ella Langley)、Miranda Lambert、創作女歌手奧莉薇亞(Olivia Rodrigo)和獨立民謠歌手Phoebe Bridgers等人則分別獲得七項提名；火星人布魯諾(Bruno Mars)、萊昂托馬斯(Leon Thomas)和去年最佳新人獎得主英國靈魂女歌手奧莉維亞迪恩(Olivia Dean)則分別以六項提名排名第三。

包括泰勒絲(Taylor Swift)、美國搖滾樂團Geese、Kehlani、民謠創作歌手Jesse Welles、靈魂樂歌手吉兒史考特(Jill Scott)和鄉村歌手萊妮威爾森(Lainey Wilson)在內的眾多歌手，則都獲得五項提名。

泰勒絲憑藉「Life of a Showgirl」入圍年度最佳專輯獎，打破該獎項個人專輯提名次數最多的紀錄，該紀錄之前由法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)共獲得七項個人專輯提名和一項合唱專輯提名的紀錄保持。除此之外，泰勒絲還是首位憑藉新發行的錄音室專輯連續五年獲得年度最佳專輯獎提名的女歌手。

儘管入圍的提名者新舊交替，但許多知名藝人卻與獎項失之交臂，包括英國歌手哈利史泰爾斯(Harry Styles)、小賈斯汀(Justin Bieber)、紅髮艾德(Ed Sheeran)、饒舌歌手蜜桃貓朵佳(Doja Cat)、希拉蕊朵芙(Hilary Duff)和麗珠(Lizzo)等人都未獲提名。