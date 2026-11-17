安東尼伊波利托（左）在「我就是洛基」飾演年輕時期的席維斯史特龍，為戲苦練拳擊2年。(圖／CATCHPLAY提供)

AI摘要 文章摘要整理： 傳記電影《我就是洛基》重現席維斯史特龍寫成《洛基》後，堅持親自演出、拒絕妥協的真實奮鬥故事，並獲史特龍本人肯定。

適逢經典電影「洛基」上映50周年，由席維斯史特龍(Sylvester Stallone)自編自演的傳奇故事「我就是洛基」(I Play Rocky)，將鏡頭帶回經典誕生之前，揭開席維斯史特龍尚未成名前的追夢歷程，如何在不被好萊塢 看好的情況下，堅持親自演出自己筆下角色，最終成就影史經典的真實故事。

電影「我就是洛基」以不同視角揭開經典電影「洛基」誕生背後，席維斯史特龍不向現實妥協的追夢歷程。當年史特龍成功寫出「洛基」劇本，製片方卻希望另覓知名演員擔任主角，甚至開出優渥條件，試圖說服他放棄親自演出的念頭。

然而史特龍始終深信，筆下的「洛基」只有自己才能詮釋，寧可放棄高額報酬，也不願將親手創造的角色拱手讓人。從經濟拮据、屢屢碰壁，到終於爭取到站上大銀幕的機會，「我就是洛基」細膩刻畫這位傳奇巨星成名前的掙扎與不屈。

安東尼伊波利托在「我就是洛基」中飾演年輕時期的傳奇演員席維斯史特龍。(圖／CATCHPLAY提供)

為重現年輕時期的史特龍，男主角安東尼伊波利（Anthony Ippolito）托投入大量時間與心力準備，他受訪時表示，為貼近史特龍當年的體態，特別增重30磅（約13.6公斤），並接受近兩年的拳擊及體能訓練，從身形、動作到神韻，全方位揣摩人物特質。

他不僅反覆研究史特龍早年的影像資料，也仔細觀察對方的說話方式與肢體習慣，力求呈現的不只是外型上的相似，更是那個尚未成名、仍努力尋找機會的年輕靈魂。

更特別的是，安東尼伊波利托在正式獲得角色前，就已展現出與史特龍如出一轍的追夢熱情。他在得知電影籌備消息後，便主動爭取演出機會，在尚未拿到完整劇本前，就先在家中地下室架起拳擊沙包，找來朋友與親戚協助拍攝試鏡影片，藉此展現自己對角色的理解與準備。

此外，史特龍本人也對「我就是洛基」的劇本及選角表達認可。安東尼伊波利托透露，他在開拍前便有機會與史特龍見面，聽他分享當年創作「洛基」及與片商交涉的真實經歷。

史特龍後來也與現任妻子搶先觀賞「我就是洛基」的私人放映，並給予電影正面肯定，讓這部回望50年前傳奇誕生歷程的作品，獲得來自故事本尊的親自認可。