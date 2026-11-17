「歡迎光臨魔法秘境」描述叛逆的16歲少女比莉，意外發現自己擁有非凡魔法力量。(圖／迪士尼提供)

AI摘要 文章摘要整理： 迪士尼動畫《歡迎光臨魔法秘境》以穿戰鬥靴的16歲女主角比莉打破公主形象，並加入三眼綠貓嗶夫等奇幻角色，展開一段兼具幽默、動作與情感的魔法冒險。

迪士尼 動畫女主角總是穿著閃亮高跟鞋、水晶鞋或精緻繡花平底鞋，但即將上映的第65部動畫作品「歡迎光臨魔法秘境」(Hexed)卻打破傳統！片中16歲女主角比莉以一雙厚重戰鬥靴亮相，成為迪士尼首位穿著戰鬥靴登場的女主角。除了顛覆過往公主形象，片中還有一隻長著三隻眼睛、滿臉厭世表情的綠色多腳貓嗶夫，個性暴躁又愛講道理，被迪士尼形容為女主角身邊的「暴躁版神燈精靈」，成為全片另一大亮點。

「歡迎光臨魔法秘境」描述叛逆的16歲少女比莉，意外發現自己擁有非凡魔法力量，進而踏入一個充滿女巫、巫師與魔物的隱密世界。製片伊維特梅里諾形容，比莉是個很有主見、個性堅毅的女孩，始終覺得自己被困在充滿規則與限制的世界裡，因此她的穿著也充滿個人風格。相較於迪士尼傳統女主角的精緻鞋款，比莉選擇厚重戰鬥靴，更凸顯她不願受拘束的性格。

除了顛覆形象的女主角，比莉身邊還有一位個性鮮明的特殊夥伴。不同於「冰雪奇緣」的雪寶或「魔髮奇緣」的變色龍帕斯卡，這次陪伴比莉踏上冒險旅程的是一隻名叫嗶夫的三眼綠貓。牠不僅外型奇特，還有一張厭世臉，經常說出充滿智慧的話語，雖然脾氣不太好，卻是推動故事的重要角色。

「歡迎光臨魔法秘境」16歲女主角比莉以一雙厚重戰鬥靴亮相，成為迪士尼首位穿著戰鬥靴登場的公主。(圖／迪士尼提供)

故事中，嗶夫原本住在一輛破舊露營車裡，當比莉找上門，希望牠幫忙救出遭女巫當局囚禁的母親時，嗶夫卻一點也不想伸出援手。原來牠過去曾是比莉母親的魔法使，在巫師世界裡，女巫與魔法使是地位平等的夥伴，但比莉的母親施展咒語後便離開，將嗶夫獨自留在原地。儘管心中仍有怨氣，嗶夫最後還是決定陪比莉展開冒險，協助這位魔法新手學習法術，也一步步揭開她與母親之間的秘密。

為嗶夫配音的是曾演出「神鬼認證」、「移動迷宮」系列及「蟻人與黃蜂女」的華頓哥金斯。他出生於美國阿拉巴馬州，這次也將自身背景融入角色，為嗶夫賦予帶有美國南方特色的口音，讓這隻神秘又古怪的綠貓更具個性。

除了三眼貓嗶夫，電影中還有各式各樣奇形怪狀的魔物，包括神奇羽毛筆、包羅萬象的魔法日誌，以及個性迥異的女巫與巫師，打造充滿想像力的魔法世界。製片人洛伊康利表示，電影融合幽默、趣味與動作場面，但故事核心仍蘊含真摯情感，希望不同年齡層的觀眾都能從中獲得樂趣。