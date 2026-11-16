英國男星羅伯帕丁森接棒成為第七任「007」情報員詹姆士龐德。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森14年前曾直言想演龐德，但認為角色需成熟歷練，如今40歲接下007第26部電影主角，當年言論也因而再被翻出。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）獲選接任新一代詹姆士龐德 （James Bond），過去一段14年前的訪問也隨之重新受到關注。當時26歲的他，曾坦言確實有興趣飾演007，但認為至少要等20年，還強調不能把龐德塑造成一名年輕、養尊處優的公子哥。如今40歲的他正式接下這個經典角色，當年的回答意外成為話題。

People雜誌報導，亞馬遜 米高梅影業（Amazon MGM Studios）11月16日宣布，羅伯派汀森將主演第26部007系列電影，由曾與他合作「沙丘：第三部」的加拿大導演丹尼斯維勒納夫（Denis Villeneuve）執導。

消息公布後，英國「Shortlist」2012年的專訪內容重新受到關注。當時羅伯派汀森正拍攝「暮光之城」系列電影，飾演吸血鬼愛德華庫倫，而丹尼爾克雷格（Daniel Craig）即將推出第3部007電影「007：空降危機」。

當時記者問他是否有興趣接演詹姆士龐德，羅伯派汀森回答：「有，當然有，但大概是20年後。」

他也談到自己對007選角的看法，認為不適合由年輕演員接棒。他說：「我認為最糟糕的事情，就是有人說：『我們找一個青春洋溢的新面孔來演龐德吧！』這會是世界上最糟糕的主意。」

派汀森認為，在丹尼爾克雷格之後，接演者必須具備一定的人生歷練，不能把龐德重新塑造成一個「年輕、養尊處優的小少爺」。

他甚至幽默表示，如果真的要演一個毫無歷練的年輕龐德，自己可能得在電影前幾場戲就遭受嚴重折磨，「我甚至得在第一部電影裡少掉一隻手臂之類的。」

報導指出，派汀森當年對角色年齡及選角條件的看法，與007系列製作人麥可威爾森（Michael G. Wilson）2022年的說法不謀而合。威爾森當時表示，將龐德設定為更年輕的角色並不適合，這個角色真正適合由30多歲的演員演出。