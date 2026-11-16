007官方網站宣布英國男星羅伯派汀森將接演新任007情報員詹姆士龐德。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森接任新一代詹姆士龐德後引發熱議，支持者看好他的演技與星度，反對者則認為應由新人挑戰這個經典角色。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）確定接任新一代詹姆士龐德 （James Bond），消息公布後引發影迷兩極反應。有人認為他曾演出「暮光之城」（Twilight）吸血鬼愛德華及「蝙蝠俠」(Batman)，如今再接下007重任，堪稱演藝生涯新高峰；但也有影迷批評他已是知名度極高的明星，製作團隊應該啟用新人，甚至直言這項決定「辜負了這個角色」。

Page Six報導，007官方Instagram帳號11月16日宣布，現年40歲的羅伯派汀森將在下一部系列電影中飾演英國特務詹姆士龐德，消息隨即引發網路熱議。

反對者認為，007應該由一名尚未被既有角色定型的演員接演。一名網友留言表示：「太令人失望了，我喜歡派汀森，但這是對這個角色的一種辜負，應該找一個新人。」另有網友質疑：「我很喜歡他，但他已經是一個有多種角色代表作、辨識度很高的明星。」

羅伯派汀森的陰鬱氣質也讓部分影迷失望，有網友調侃：「難道大英國協只有這一個演員嗎？」、「羅伯派汀森勢必不會練肌肉」，認為製作團隊應該給其他演員機會。

選角傳統上，007系列電影規定飾演龐德的演員必須來自英國或大英國協國家。這項不成文的鐵律自1962年首部電影開拍以來便嚴格執行；全因劇情設定龐德是英國軍情六處（MI6）的情報員，其特有的英倫氣質與口音，也是英國大眾文化的最高象徵。

不過，也有大批影迷支持這項選角，認為羅伯派汀森近年接連挑戰重要電影角色，演藝事業持續攀升。一名粉絲寫道：「先是蝙蝠俠，現在又是詹姆士龐德，這履歷太不可思議了。」另一人則形容他正處於「世代級的演藝高峰」。

還有網友以他過去的代表角色開玩笑：「這傢伙真的打算一次演遍愛德華庫倫、蝙蝠俠和龐德，根本是我們Z世代的偶像。」也有人認為，雖然龐德過去通常不是由已經具備一線明星地位的演員接演，但仍看好派汀森的表現，稱讚他是出色的演員，並認為這個角色是實至名歸。

除了羅伯派汀森，先前傳出參與新片試鏡的演員還包括尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、喬許歐康納（Josh O’Connor）、卡倫透納（Callum Turner）及傑克勞登（Jack Lowden）。

新片將由加拿大導演丹尼斯維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，羅伯派汀森能否延續前任丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的007魅力，也成為影迷關注焦點。