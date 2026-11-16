美國天后碧昂絲。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 碧昂絲憑〈Morning Dew (Donk)〉成為葛萊美史上首位累積100項提名的歌手，並延續她在獲獎與提名紀錄上的領先地位。

美國流行天后碧昂絲 （Beyoncé）再度締造葛萊美獎（Grammy Awards）歷史，憑藉歌曲《Morning Dew (Donk)》入圍最佳R&B個人演出獎，成為葛萊美獎史上首位累積100項提名的歌手。碧昂絲過去已於2023年以32座獎盃刷新史上獲獎最多紀錄，2025年再將個人得獎總數推高至35座，如今又寫下提名數新里程碑。

Variety報導，《Morning Dew (Donk)》是碧昂絲過去未正式發行的作品，她於7月4日推出這首歌曲，為個人第2張專輯《B’Day》發行20周年暖身。歌曲最初由碧昂絲、法瑞爾威廉斯（Pharrell Williams）、The-Dream及達瑞斯迪克森（Darius Dixon）共同創作，並由碧昂絲與威廉斯共同製作。

《Morning Dew (Donk)》將角逐最佳R&B個人演出獎，競爭對手包括凱蘭妮（Kehlani）的《Out the Window》、維多利亞莫內（Victoria Monét）的《Let Me》、吉兒史考特（Jill Scott）的《Pressha》，以及坦姆絲（Tems）的《What You Need》。

碧昂絲早已是葛萊美獎紀錄保持者。2023年，她以《Renaissance》獲得最佳舞曲／電子音樂專輯獎，當年一共抱回4座獎盃，個人生涯累積32座，正式超越古典音樂指揮家喬治蕭提（Georg Solti）保持的31座紀錄。蕭提的紀錄自1997年創下後，維持長達26年。

2024年，碧昂絲憑藉專輯《Cowboy Carter》獲得11項提名，生涯累積88項提名，超越丈夫Jay-Z，成為葛萊美獎史上獲提名最多的藝人。當時兩人原本同以88項提名並列紀錄保持者。

2025年，碧昂絲再獲得3座葛萊美獎，生涯獲獎總數增至35座，成為葛萊美獎史上獲獎最多的藝人，也是獲獎最多的女性音樂人。

其中，《Cowboy Carter》在2025年2月拿下年度專輯獎，讓碧昂絲成為史上第4位以主要演出藝人身分獲得該獎的黑人女性，前3人分別是娜妲莉柯爾（Natalie Cole）、蘿倫希爾（Lauryn Hill）及惠妮休斯頓（Whitney Houston）。該專輯同時拿下最佳鄉村專輯獎，她與麥莉希拉（Miley Cyrus）合作的《II Most Wanted》則獲得最佳鄉村重唱／團體演出獎。

碧昂絲的葛萊美提名紀錄最早可追溯至2000年，當時她仍是女子團體天命真女（Destiny’s Child）成員，憑歌曲《Bills, Bills, Bills》獲得最佳R&B歌曲及最佳R&B重唱／團體演出兩項提名。從團體時期一路累積至個人發展，她如今正式成為葛萊美獎史上首位突破100項提名的歌手。