英國演員羅伯派汀森將接演新版詹姆士龐德。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森接任007後，英王查理三世與卡蜜拉以幽默方式致意，文章也回顧英國王室與龐德系列多年來的深厚淵源。

英國演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）確認出演新一代詹姆士龐德 （James Bond），消息公布後，連英王查理三世 也親自發文向新任007致意。英國王室與007電影系列淵源深厚，已故女王伊莉莎白二世更曾在2012年倫敦奧運開幕式，與前任龐德丹尼爾克雷格（Daniel Craig）同台演出，成為影史與王室歷史上的經典畫面。

People雜誌報導，羅伯派汀森接任007的消息公布後，查理國王與卡蜜拉王后（Queen Camilla）的官方社群帳號隨即轉發相關消息，並寫道：「歡迎加入陛下的秘密情報局，龐德先生」（Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr. Bond），以電影中的經典諜報機構「軍情六處」為梗，向新任007致意。

英國王室長期支持007電影系列，過去多位王室成員都曾出席電影首映會、探訪拍攝現場。伊莉莎白二世早在1967年便出席「鐵金剛勇破火箭嶺」首映會，並與首任龐德演員史恩康納萊（Sean Connery）會面。此後，她也陸續接見接演007的皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）及丹尼爾克雷格。

黛安娜王妃也曾與當時的查理王儲出席多場007電影首映，包括1981年的「最高機密」及1985年的「雷霆殺機」。威廉王子與哈利王子則延續這項傳統，2008年出席「007量子危機」首映會，並與丹尼爾克雷格會面。

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英國王室與007最令人難忘的合作，則是2012年倫敦奧運開幕式。當時伊莉莎白二世意外客串由丹尼鮑伊（Danny Boyle）執導的007短片，與丹尼爾克雷格飾演的龐德同台。

女王的貼身服裝設計師兼親信安琪拉凱莉（Angela Kelly）2019年在著作中透露，女王對這項演出提議感到非常有趣，並立即答應。

凱莉回憶，當時她詢問女王是否願意在短片中說台詞，女王毫不猶豫回答：「我當然得說點什麼，畢竟他是來救我的。」凱莉接著提出「晚安，詹姆士」或「晚安，龐德先生」兩種說法，女王最後選擇後者。

短片中，女王與丹尼爾克雷格飾演的龐德一同登上直升機，隨後倫敦體育場上空出現直升機，兩名分別扮演女王與龐德的特技演員從空中跳傘降落。這段不同於女王平日嚴肅形象的幽默演出，最後由女王本人在全場起立歡呼聲中步入觀禮席，成為2012年倫敦奧運開幕式的經典片段。

精華 FAQ Q1：羅伯派汀森接演007後，英國王室如何公開表達祝賀？ 查理國王與卡蜜拉王后的官方社群帳號轉發消息，並寫下「歡迎加入陛下的秘密情報局，龐德先生」，以007電影中的軍情六處梗向新任龐德致意。

Q2：英國王室和007系列之間，過去有哪些重要互動？ 伊莉莎白二世曾出席007首映並會見多位龐德演員，黛安娜王妃與查理王儲也看過首映，威廉與哈利王子則在2008年與丹尼爾克雷格會面。

Q3：2012年倫敦奧運開幕式中，女王與龐德合作的亮點是什麼？ 女王在短片中與丹尼爾克雷格同台，還說出「晚安，龐德先生」，之後由特技演員完成跳傘橋段，女王再現身觀禮席，成為經典片段。

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