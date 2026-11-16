布蘭妮拿雙刀跳舞。（取材自britneyspears IG）

AI摘要 文章摘要整理： 布蘭妮再次分享手持雙刀跳舞影片，自稱重複表演10次、換4套造型，並提到哥哥來電與過往爭議，影片再度引發關注。

西洋流行天后布蘭妮 （Britney Spears）又拿刀跳舞了！她日前再度於社群平台分享手持雙刀在客廳跳舞的影片，身穿紅色波點上衣、白色比基尼下身，隨著音樂揮舞刀具，畫面一如既往充滿個人風格。她還透露，自己拿著這些刀子表演了10次，甚至換了4套不同服裝，直呼過程很有趣。

▲ 影片來源：聯合新聞網

布蘭妮在社群平台發文，分享這段雙刀舞影片，寫道：「我拿著這些刀子表演了10次！！！還換了4套不同造型！！！」她形容，自己親手敲出聲響時，整個客廳都迴盪著響亮聲音，讓她覺得非常酷，甚至忍不住強調，聲音確實是由自己的雙手製造出來的。

她還透露，當天哥哥多年來第一次打電話給她，讓她覺得相當奇妙。布蘭妮以一貫跳躍式的語氣寫道：「我根本不知道自己到底在做什麼，但我很喜歡那個聲音！」對於這段表演，她顯然玩得相當投入。

布蘭妮並非第一次公開雙刀舞影片。2023年她也曾上傳手持兩把刀激烈跳舞的畫面，當時粉絲擔心她的人身安全，甚至有人通報警方，警察因此前往她的住處了解情況。面對外界憂慮，她當時曾解釋，手上的刀並不是真的，並表示「不用擔心，萬聖節快到了」。

布蘭妮過去多年生活受到法律監護制度限制，2008年起由法院指定監護人管理其個人及財務事務，直到2021年法院裁定終止長達13年的監護安排，她才重新取回生活自主權。近年她不時透過社群分享跳舞影片及生活點滴，怪異的發文風格也經常引發粉絲討論。

布蘭妮拿雙刀跳舞。（取材自britneyspears IG）