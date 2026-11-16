英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）將接演新任007情報員詹姆士龐德。路透

新任007正式出爐！「蝙蝠俠」男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）確定接棒丹尼爾克雷格（Daniel Craig），成為第26部007電影的主角，結束外界數月來對新任詹姆士龐德 人選的猜測。羅伯派汀森也透過聲明表示，能夠接演這個影史經典角色，是一生最大的榮耀，直呼這個機會就像夢想成真。

羅伯派汀森在聲明中表示：「詹姆士龐德是電影史上最具傳奇色彩的角色之一，能夠受託演出007，是我一生最大的榮耀。我非常感謝丹尼、艾美、大衛、塔妮亞以及亞馬遜 米高梅影業所有人對我的信任。說這個角色讓夢想成真，還不足以形容我的心情。我非常期待這次合作，以及接下來和這支出色團隊一起完成的作品。」

羅伯派汀森將接下丹尼爾克雷格手中的007接力棒。丹尼爾克雷格自2006年「007首部曲：皇家夜總會」開始演出這名風流特務，前後拍攝5部作品，最後一次演出是2021年的「007：生死交戰」，片中龐德為了拯救世界，犧牲自己阻止全球恐怖組織的陰謀。該片也是長年製片麥可威爾森及芭芭拉布洛柯里將系列創作控制權以2000萬美元出售給亞馬遜米高梅之前，最後一部上映的007電影。

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新任龐德人選過去幾個月引發各界熱烈討論，曾被點名的演員包括雅各艾洛迪、傑克勞登、卡倫透納、喬許歐康納、湯姆法蘭西斯、亞倫泰勒強森、哈里斯迪金森，甚至連哈利史泰爾也曾傳出是候選人。卡倫透納一度被視為最有可能接班的人選，直到羅伯派汀森與尼可拉斯霍特傳出參與試鏡，選角才再度出現變數，最終由羅伯派汀森勝出。

亞馬遜米高梅選中羅伯派汀森並不令人意外，他近年已成為好萊塢最受矚目的電影明星之一，票房表現也相當亮眼。他與千黛亞合作的電影「愛情抓馬」以2800萬美元製作成本，全球票房累積1億3400萬美元；另一部作品「Primetime」則以1800萬美元成本，創下全球6100萬美元票房。此外，他也在諾蘭執導的「奧德賽」中飾演反派安提諾俄斯，該片全球票房高達18億美元，12月還將推出他參演的「沙丘：第三部」。

除了票房號召力，羅伯派汀森也具備大型電影系列的演出經驗。他2022年首度在麥特李維斯執導的「蝙蝠俠」中飾演布魯斯韋恩，預計2028年再度回歸續集。外界原本曾質疑他已經有「蝙蝠俠」系列在身，是否還有餘力接下007，但隨著續集製作多次延宕，他似乎也有機會投入另一個長期經典角色。

新片將由「沙丘」系列導演丹尼維勒納夫執導，他曾拍攝「怒火邊界」、「異星入境」及「私法爭鋒」等作品。亞馬遜米高梅早在2025年6月便宣布由他掌舵007系列。維勒納夫當時表示自己是007的忠實影迷，希望為這個系列開啟更多全新任務。如今羅伯派汀森正式接任，這部全新007電影也成為影迷關注的焦點。