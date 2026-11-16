入選搖滾名人堂 75歲菲爾柯林斯台上喜極而泣

菲爾柯林斯出席搖滾名人堂入選儀式，在台上激動落淚。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 菲爾柯林斯在洛杉磯搖滾名人堂入選儀式上拄杖登台，因獲肯定而感動落淚，現場也以重唱經典與多組巨星表演掀起高潮。

英國資深搖滾歌手菲爾柯林斯(Phil Collins)出席搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)入選儀式，現場眾星雲集，熱鬧非凡，獲獎的菲爾柯林斯當場激動落淚。

美聯社報導，14日晚間在洛杉磯 孔雀劇院(Peacock Theater)舉行的搖滾名人堂入選儀式，高齡75歲的柯林斯因行動不便，拄著拐杖緩慢走上台，包括女兒、英國女星莉莉柯林斯(Lily Collins)與另外四名子女均在台下見證父親的光榮時刻。

主辦單位邀請Blink-182樂隊鼓手巴克(Travis Barker)擔任引薦人，盛讚柯林斯在上世紀80年代以鼓手兼歌手雙重身分，以1981年發行的單曲In the Air Tonight在樂壇取得前所未有的成績。

面對全場觀眾掌聲如雷，柯林斯潸然淚下感性說道：「我成長過程中唯一的願望就是打鼓，其他一切都只是非常美好的意外。」並強調：「回首往事，我簡直不敢相信自己的人生竟是如此這般。」

隨後英國女歌手辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)上台以節奏放緩、氣勢磅礴的方式重新演唱這首金曲，同時巴克也親自打鼓助陣，隨著艾利沃歌聲愈發激昂，全場觀眾紛紛起立歡呼。

今年入選搖滾名人堂的音樂人還有比利艾鐸(Billy Idol)、饒舌女歌手皇后拉蒂法(Queen Latifah)、英國搖滾樂團綠洲合唱團(Oasis)、美國女歌手恩西萊特(MC Lyte)、英國靈魂樂女王莎黛(Sade)、歡樂分隊/新秩序樂團(Joy Division/New Order)、鐵娘子樂團(Iron Maiden)以及已故藍調歌手路瑟范德魯斯(Luther Vandross)。

由於當天好幾位大咖藝人缺席，原以為舞台表演冷清，結果一如既往熱鬧非凡，U2樂團作為開場嘉賓，在身著鎮暴裝的舞者環繞下，演唱新單曲Silencio以及1984年經典名曲Pride (In the Name of Love)，主唱波諾(Bono)趁著演唱空檔時而比出和平手勢、時而高舉拳頭。

至於嘻哈樂團Run DMC與史密斯飛船樂團(Aerosmith)負責壓軸表演，合作演唱1986年經典歌曲Walk This Way，由入選今年搖滾名人堂的製作人魯賓(Rick Rubin)製作，也是開創「饒舌搖滾(Rap Rock)」先河的佳作。