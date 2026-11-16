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兒童票選獎BTS狂掃3獎 克里斯普瑞特奪「喜劇之王」

娛樂新聞組／綜合報導
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克里斯普瑞特在尼克頻道兒童票選獎拿下「喜劇之王」殊榮。(路透)
克里斯普瑞特在尼克頻道兒童票選獎拿下「喜劇之王」殊榮。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

第39屆尼克頻道兒童票選獎在洛杉磯登場，克里斯普瑞特獲頒「喜劇之王」，BTS則一口氣拿下3項音樂大獎，電影類由蜘蛛人：重生日大獲全勝。

第39屆美國尼克頻道兒童票選獎(Nickelodeon Kids' Choice Awards)14日於美國加州洛杉磯舉行頒獎典禮。這項完全由全球青少年與兒童粉絲投票選出的年度娛樂盛事，今年涵蓋電影、電視、音樂及電子遊戲等多元領域，典禮現場星光熠熠。好萊塢男星克里斯普瑞特(Chris Pratt)憑藉深植人心的幽默魅力，榮獲象徵最高肯定的「喜劇之王」殊榮；南韓天團「防彈少年團」(BTS)則在音樂類獎項表現強勢，一口氣奪下3項大獎，成為本屆最大贏家之一。

路透報導，克里斯普瑞特在電影與電視領域的喜劇表現備受肯定，此次獲頒「喜劇之王」特別獎項，旨在表彰他多年來為觀眾帶來的歡樂能量。他上台領獎時難掩興奮之情，向台下年輕觀眾熱情高喊「我愛孩子們」，引爆全場尖叫。除了感謝兒童與青少年粉絲的一路支持，普瑞特也在感言中溫馨分享，幽默與喜劇不僅是娛樂，更是人們在面對日常生活挑戰與壓力時不可或缺的重要力量，鼓勵年輕世代保持樂觀。

音樂獎項方面，在全球擁有龐大粉絲群的防彈少年團展現驚人號召力，橫掃最受歡迎音樂組合獎、最受歡迎專輯獎以及最受歡迎歌曲獎等3項指標性大獎，再次印證其在國際樂壇的頂尖人氣與影響力。

電影類別則由漫威超級英雄大片「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)成為大贏家，不僅順利抱走最受歡迎電影獎，片中兩位主演湯姆霍蘭德(Tom Holland)與辛蒂亞(Zendaya)也憑藉默契十足的精彩演出，雙雙獲頒最佳男演員獎與最佳女演員獎，為本屆頒獎典禮畫下圓滿句點。

精華 FAQ

  • 典禮於美國加州洛杉磯舉行，獎項由全球青少年與兒童粉絲投票決定，涵蓋電影、電視、音樂及電子遊戲等多元領域，屬於以人氣為核心的年度娛樂盛事。

  • 克里斯普瑞特憑藉多年來的喜劇表現，拿下象徵最高肯定的「喜劇之王」特別獎。他上台時高喊「我愛孩子們」，並強調幽默能幫助人們面對生活壓力。

  • BTS在音樂類一口氣奪下最受歡迎音樂組合、最受歡迎專輯與最受歡迎歌曲3獎，展現超高人氣；電影類則由蜘蛛人：重生日拿下最受歡迎電影，湯姆霍蘭德與辛蒂亞分別獲男、女演員獎。

洛杉磯 尼克 好萊塢

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