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凱蒂佩芮前夫性侵入獄嚇壞 被爆「嚇到尿褲子」急要棉被 監獄待遇曝光

記者陳穎／即時報導
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英國喜劇演員羅素布蘭德因性侵被判刑10年半。（路透）
英國喜劇演員羅素布蘭德因性侵被判刑10年半。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

羅素布蘭德因性侵與強暴罪入獄後轉至利特爾希C級監獄，首晚傳出要求加棉被、疑似嚇到尿褲子；外界則關注其安全安排與未完結的其他指控。

凱蒂佩芮前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand）因強暴及性侵罪遭判刑10年半，入獄後的生活近況再度曝光。他日前從倫敦旺茲沃思監獄轉往劍橋郡一所C級監獄，沒想到第一晚竟傳出向獄方要求增加棉被，消息人士形容，他第一晚看起來簡直嚇壞，疑似尿褲子。

新監獄除了提供瑜伽、摺紙課程，還有足球、室內保齡球及合唱團等活動，與外界想像中的高戒備監獄形成對比。根據英國「太陽報」報導，羅素布蘭德原本可能被安排至有「怪物豪宅」之稱的韋克菲爾德監獄（HMP Wakefield），但最後於上周五轉往劍橋郡的利特爾希監獄（HMP Littlehey）。這所C級監獄主要收容男性性犯罪者，據稱羅素布蘭德抵達後被安排入住單人牢房，第一晚還向獄方要求提供額外棉被。

消息人士透露，羅素布蘭德抵達後由10名獄警帶往E翼103號牢房，至今尚未與其他約1200名受刑人接觸，入監後也有額外獄警負責照看。報導形容，他在新環境中顯得相當緊張，暫時獨自生活。

羅素布蘭德原本被外界預期可能轉往韋克菲爾德監獄，該處曾收容多名重大性犯罪者，已故英國樂團Lostprophets主唱伊恩沃特金斯（Ian Watkins）去年更在該監獄遭殺害。不過，消息人士認為，羅素布蘭德可能因安全考量而未被安排前往，畢竟他的名人身分及性犯罪定罪背景，都可能讓他成為其他受刑人攻擊的目標。

退休監獄主管凡妮莎弗雷克對於羅素布蘭德被安排進入C級監獄感到驚訝。她表示，羅素布蘭德雖然沒有前科，但刑期相當長，外界也不排除後續還有其他案件；他的知名度、犯罪性質，以及遭受攻擊的風險，都應納入安全評估，因此她原本認為B級監獄可能更合適。

不過，前倫敦警察廳刑事調查員米克內維爾則認為，監獄當局顯然考量到羅素布蘭德的人身安全。若將他送往韋克菲爾德，可能需要耗費大量人力維護安全，甚至讓獄警也面臨風險。他指出，B級監獄內也可能有暴力受刑人為了提高地位而攻擊名人，因此轉往C級監獄或許是較安全的安排。

利特爾希監獄的生活設施相對多元，受刑人可以參加監獄內部足球聯賽、瑜伽及合唱團，也能參與益智問答、桌遊和拼字遊戲，甚至有摺紙課程。監獄內設有兩間健身房、兩座運動館，還能玩室內保齡球。羅素布蘭德是西漢姆聯隊球迷，未來也有機會參加監獄內的足球活動。

羅素布蘭德先前因涉及4名女性的性犯罪案件遭定罪，罪行發生於2004年至2009年間，法院認定他犯下3項性侵及1項強暴罪，判處10年6個月徒刑。警方在判決後也證實，他目前仍因另外兩起強暴指控接受調查。倫敦警察廳總監馬克羅利爵士更表示，警方已準備好面對可能有更多受害者出面。

羅素布蘭德的妻子蘿拉蓋拉赫目前每周可以探視他一次，但夫妻倆原本居住在牛津郡、價值約500萬英鎊的豪宅，單趟往返監獄距離約90英里，來回約180英里，探視也將成為一段不短的路程。兩人原本住在美國佛羅里達州，為了羅素布蘭德在倫敦南華克刑事法院的審判，才搬回英國。

精華 FAQ

  • 他因涉及4名女性的性犯罪案件遭定罪，法院認定犯下3項性侵及1項強暴罪，合計被判10年6個月徒刑。

  • 他從倫敦旺茲沃思監獄轉往劍橋郡的利特爾希C級監獄，第一晚就要求增加棉被，消息人士稱他看起來很緊張，甚至疑似尿褲子。

  • 利特爾希監獄提供瑜伽、摺紙、足球、合唱團與室內保齡球等活動，且主要收容男性性犯罪者。外界認為把名人且具性犯罪背景的他安置於此，能降低遭其他受刑人攻擊的風險。

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