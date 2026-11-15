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麥特戴蒙揭黑暗潛規則 真有「祕密名單」一度沒工作 票房失利遭冷凍

記者陳穎／即時報導
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麥特戴蒙長紅演藝圈一輩子。（美聯社）
麥特戴蒙長紅演藝圈一輩子。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

麥特戴蒙受訪揭露好萊塢存在依票房與市場表現評估演員的「名單」機制，並回憶自己曾因票房失利與角色定位一度被冷凍，後來靠《神鬼認證》《絕地救援》重返主流。

好萊塢演員看似風光，背後卻有不為人知的生存法則。麥特戴蒙(Matt Damon)近日接受「GQ」雜誌專訪，首度公開談及業界流傳已久的「祕密名單」，坦言片商高層確實會依據演員過往作品及市場表現，決定是否投資新片、與誰合作。他透露，自己也曾因連續幾部電影票房不佳，陷入一段沒人邀約的空窗期，甚至在2012年至2014年間，因接演太多配角，遭合作35年的經紀人提醒，若不重新規劃事業，未來恐怕只能繼續演配角。

麥特戴蒙回憶，第一次明顯感受到工作邀約減少，是在「神鬼認證」上映之前。當時他與威爾史密斯、莎莉賽隆合作電影「重返榮耀」，但票房表現不如預期，之後又接演比利鮑伯松頓主演的「愛在奔馳」，同樣未能獲得市場青睞。他形容，接連拍了幾部失利作品後，突然發現幾乎沒有人打電話邀請他演戲，那段時間的沉寂，讓他不得不重新面對好萊塢現實。

更讓他印象深刻的是，「神鬼認證」第一集上映日期當時延後約一年，外界普遍不看好票房。他拍完電影後，隨即投入「瞞天過海」演出，之後一度只有導演史蒂芬索德柏主動聯絡，邀請他演出「爆料大師」。麥特戴蒙當時甚至以為對方是找他寫劇本，直到史蒂芬索德柏說明要邀請他擔任主角，他才知道自己仍有演出機會。直到「神鬼認證」上映後大獲成功，工作邀約才逐漸回溫。

麥特戴蒙也證實，好萊塢確實存在一份演員「名單」，不同片商各自有不同的評估標準，名單上的人選隨時可能變動。他透露，經紀人與片廠高層之間經常會進行直接而坦白的討論，例如某位演員若擔任主演，電影就無法獲得開拍許可，換成另一位演員則可能順利通過。他形容這是一套相當冷酷的商業計算，演員有時在名單上，有時又會被排除在外，而接演作品的品質，也會影響自己在業界的地位。

除了票房表現，角色定位同樣攸關演員的事業發展。麥特戴蒙透露，約在2012年至2014年間，自己接連演出不少配角，當時並沒有特別規劃事業方向，只是單純因為喜歡導演或作品就答應演出，例如與柯恩兄弟合作「真實的勇氣」，或參與喬治克隆尼執導的電影。

不過，合作長達35年的經紀人派屈克．懷賽爾（Patrick Whitesell）後來提醒他，如果持續接演配角，未來可能會被市場定位成只能演配角的演員，必須重新思考下一部作品的選擇。所幸之後「絕地救援」找上門，讓他重新回到主演位置。

他也提到，克里斯多福諾蘭曾邀請他參演「星際效應」，雖然戲份不多，卻是他相當喜歡的角色。當時諾蘭還特別對他說：「你聽過『沒有小角色，只有志氣小的演員』這句話嗎？我現在要找你演的，確實是個小角色。」麥特戴蒙認為，這個角色其實相當關鍵，自己也很享受這次演出經驗。

麥特戴蒙分享好萊塢演員的心酸。（美聯社）
麥特戴蒙分享好萊塢演員的心酸。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他指的是片商會根據演員過往票房、商業吸引力與合作風險來評估人選，決定是否開拍、是否邀約。這份名單不是固定不變，而是會隨市場表現隨時調整。

  • 他說在《神鬼認證》成功之前，因前幾部作品票房不佳，曾出現幾乎沒人打電話找他演戲的情況；他也提到2012年至2014年間接太多配角，事業方向一度被提醒要重新調整。

  • 他的經紀人提醒若持續只接配角，市場可能會把他定位成配角演員，之後《絕地救援》找上門，讓他再次回到主演核心位置，也逐步恢復業界對他的信心。

好萊塢 威爾史密斯

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