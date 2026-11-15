威肯巡演橫掃全球67城 13億票房寫男歌手歷史

威肯新歌「Hong Kong (feat. 王菲季候風)」正式版MV上線12小時，迅速突破150萬觀看數。(圖／環球音樂提供 )

AI摘要 文章摘要整理： 威肯After Hours Til Dawn Tour走遍全球67城、176場，票房突破13億美元，成為史上最賣座男歌手巡演；香港新曲MV也在社群掀起熱議。

加拿大 流行天王威肯（The Weeknd）創下歷史紀錄的巡演「After Hours Til Dawn Tour」，最後一站於吉隆坡畫下圓滿句點。日前他在香港 站公開的新曲「Hong Kong (feat. 王菲 季候風)」，不僅在社群上討論熱度不斷，也持續在亞洲各大數位平台排行發酵。

威肯的巡演橫跨5大洲、30個國家、67座城市，共計176場，售出超過900萬張門票，總票房突破13億美元，破紀錄成為史上票房最高的男歌手巡迴演唱會。

「Hong Kong (feat. 王菲季候風)」正式版MV在13日凌晨上線，12小時便迅速突破150萬觀看數；不同於先前演唱會搶先播映的版本，正式版MV特別邀來「維多利亞的祕密」天使超模奚夢瑤擔綱女主角，以懷舊港片風格捕捉香港白天與黑夜的繁華與孤寂。

威肯「Hong Kong (feat. 王菲季候風)」MV 由曾與他合作過的導演Evan Larsen執導，畫面在旺角與香港島取景拍攝。影片開頭以維多利亞港的黎明揭開序幕，接著鏡頭帶領觀眾穿過白天人潮熙來攘往的市集，女主角奚夢瑤也隨之現身，乘坐紅色跑車在夜間隧道中疾馳、長髮隨風飛舞。

畫面接著帶到戴著墨鏡的威肯，他獨自坐在酒吧裡憂鬱地抽著菸，隨後又溜進一間卡拉 OK 吧，對著螢幕獨自熱唱；到了影片尾聲，他依然孤身一人回到住處，在高樓陽台上獨自小酌。

除了票房成績亮眼，這趟巡演也籌集到850萬美元捐予 XO人道主義基金和Global Citizen，以支持全球飢餓救助計畫，並幫助世界各地的兒童獲得教育。

威肯的巡演橫跨5大洲，售出超過900萬張門票，總票房突破13億美元。(路透資料照片)