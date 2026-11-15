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「魔鬼孩子王」童星克利斯汀考辛斯 驚傳43歲驟逝

記者陳穎╱綜合報導
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克利斯汀考辛斯傳出辭世，享年43歲。(取材自臉書)
克利斯汀考辛斯傳出辭世，享年43歲。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

曾在《魔鬼孩子王》中飾演多明尼克的童星克利斯汀考辛斯傳出43歲離世，昔日與雙胞胎兄弟輪流演出並獲獎，如今消息讓影迷再度懷念這位經典童星。

曾演出阿諾史瓦辛格經典電影「魔鬼孩子王」（Kindergarten Cop）的美國演員克利斯汀考辛斯（Christian Cousins）傳出辭世，享年43歲。他當年與雙胞胎兄弟喬瑟夫考辛斯（Joseph Cousins）共同飾演片中男童多明尼克，憑藉自然生動的演出留下深刻印象，成年後逐漸淡出演藝圈，轉往商業領域發展。

克利斯汀與喬瑟夫從5歲起便開始接觸戲劇演出，1990年參加導演伊凡瑞特曼（Ivan Reitman）執導的「魔鬼孩子王」試鏡，兩人一次就獲得演出機會。由於當時美國童星受到勞動法規限制，每天能工作的時間有限，劇組因此安排兄弟倆輪流飾演片中毒販庫倫的兒子多明尼克，讓角色的拍攝工作能順利進行。

兄弟倆在片中與阿諾史瓦辛格有多場對手戲，表現獲得肯定，更因此拿下當年度青年藝術家獎最佳男配角獎，成為童星時期的重要代表作。

不過，兩人的演藝道路後來逐漸分岔。克利斯汀的演出工作持續至1995年，之後便離開演藝圈；喬瑟夫則繼續拍戲，直到2000年才引退。克利斯汀成年後轉往商業領域發展，在家具及家居用品產業擔任管理職務，過著與鎂光燈截然不同的生活。

2020年「魔鬼孩子王」上映30周年時，兄弟倆還曾透過線上重聚活動與阿諾史瓦辛格再度相見，重溫當年拍攝電影的回憶。如今傳出克利斯汀離世消息，也讓影迷再次想起這位曾在經典電影中留下身影的童星。

精華 FAQ

  • 他因演出阿諾史瓦辛格主演的經典電影《魔鬼孩子王》而受到觀眾熟知，當年與雙胞胎兄弟共同飾演男童多明尼克，留下深刻印象。

  • 由於童星受勞動法規限制，劇組安排克利斯汀和喬瑟夫輪流飾演多明尼克，讓拍攝能順利進行，也使角色表現更自然流暢。

  • 他在1995年後逐漸離開演藝圈，轉往家具與家居用品產業擔任管理職務；2020年還曾與兄弟參加30周年線上重聚活動。

尼克

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