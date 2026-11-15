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試鏡獲青睞？ 傳羅伯派汀森將演新版007 合約超優渥

記者陳穎╱綜合報導
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傳羅伯派汀森成為新任007詹姆士龐德的熱門人選。(美聯社)
傳羅伯派汀森成為新任007詹姆士龐德的熱門人選。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

羅伯派汀森傳成新版007熱門人選，因試鏡表現受看好而獲較優渥合約條件，但官方尚未正式公布人選。

「暮光之城」男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）傳出成為新任007詹姆士龐德的熱門人選。他日前已參與新片試鏡，據傳製作團隊對他的表現相當看好，不僅願意開出比其他候選演員更優渥的片酬，合約條件也相對寬鬆，讓他接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的機會大增。

根據媒體Puck報導，羅伯派汀森獲得的合約條件相當有利。其他進入候選名單的演員，據傳都必須在合約中承諾演出4部007電影，但羅伯派汀森只被要求簽下3部作品，顯示片商為了延攬這位知名度極高的男星，似乎願意在合約上做出讓步。

報導指出，最初進入007新任人選名單的演員，包括卡倫透納（Callum Turner）、傑克勞登（Jack Lowden）及喬許歐康納（Josh O'Connor）。兩周後，製作團隊又安排羅伯派汀森與尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）進行另一輪試鏡。馬修貝洛尼分析，若前三名演員的試鏡表現已讓製作方完全滿意，製作團隊應該沒必要再找其他人參與測試。

即將推出的第26部007電影，將是亞馬遜米高梅（Amazon MGM）接手系列後製作的首部作品。電影由大衛海曼（David Heyman）及艾美帕斯卡（Amy Pascal）擔任製片，劇本交由影集「浴血黑幫」編劇史蒂芬奈特（Steven Knight）操刀，導演則由「沙丘」系列的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）擔任。

羅伯派汀森曾以「暮光之城」系列中吸血鬼愛德華一角走紅全球，之後也陸續演出「哈利波特」系列、「沙丘」及「蝙蝠俠」等作品，是好萊塢備受矚目的男星之一。不過，目前片商尚未正式公布新任龐德人選，第26部007電影也未宣布上映日期，網路推測可能落在2027年底或2028年底，實際消息仍有待官方確認。

精華 FAQ

  • 報導指出，他已參與新片試鏡且表現受製作團隊看好，因此被視為接替丹尼爾克雷格的熱門候選，外界也認為他接演機會明顯升高。

  • 據傳其他候選者需承諾演出4部007電影，但羅伯派汀森只要簽3部，片商還願意給更高片酬，顯示製作方可能為延攬他而放寬條件。

  • 第26部007將是亞馬遜米高梅接手後首作，由大衛海曼、艾美帕斯卡製片，史蒂芬奈特編劇、丹尼維勒納夫執導，但正式卡司與上映日期都尚未公布。

龐德

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