我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡族海外執業 不只所得稅 還可能有這項額外稅負

華翁年紀大不常看電郵 致家中數次斷水 喊冤不是我的錯

英演員羅素布蘭德性侵被判10.5年 受害者發聲：當時我16歲、他30歲

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國喜劇演員羅素布蘭德因性侵案被判刑。圖為布蘭德2014年12月5日出席簽書會活...
英國喜劇演員羅素布蘭德因性侵案被判刑。圖為布蘭德2014年12月5日出席簽書會活動的資料照片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英國喜劇演員羅素布蘭德因多起性侵案遭判10年半徒刑，曾在16歲時與他交往的受害者米亞．拉特首度公開發聲，指控自己因此受害並長期承受創傷。

樂壇天后凱蒂佩芮(Katy Perry)前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)涉及多起性侵案被判刑後，其中一名被害人挺身而出接受媒體訪問，自爆當年受害年僅16歲的不堪往事。

娛樂新聞網站Page Six報導，現年37歲的米亞．拉特(Mia Latter)接受星期日泰晤士報(Sunday Times)專訪，自爆2006年與當時30歲的布蘭德曾有過為期三個月的關係，而且當時為了與布蘭德約會還經常曠課：「當時我只有16歲，沒有生活經驗、沒有性經驗，也從未談過戀愛，你能指望我有多成熟？」

拉特回憶當年在倫敦街頭購物，第一次被布蘭德搭訕，隨後收到對方簡訊，邀請她共進晚餐，結果兩人前往男方住處後悲劇發生：「我記得當時合攏雙腿，企圖把他推開一點，但布蘭德說不行，並承諾不會發生其他事情，事後就可以離開。」

結果這段關係導致拉特中斷學業，甚至長期飽受憂鬱症之苦，讓她不禁感慨道：「整件事讓我感到無比羞恥和尷尬，我竟然任由這件蠢事毀了自己的前途。」並強調：「我花了很長時間，才感覺自己能夠重新邁出步伐，繼續生活下去。」

拉特是布蘭德涉及多起性侵案後，第一位公開身分的被害人，早在2023年Sunday Times針對布蘭德涉及的性侵醜聞進行調查，拉特當時化名「愛麗絲」(Alice)受訪，也曾以化名在一部紀錄片以不露臉形式出鏡。

如今的拉特已婚並育有一女，致力推動修改「法定性同意年齡」法律，禁止較年長成年人與16、17歲青少年發生性關係，儘管公開現身可能飽受外界批評，卻也讓她鬆了一口氣：「我再也不必背負這個沉重包袱了。」

報導指出，布蘭德涉及至少六起性侵案，盡管他全盤否認，本月9日仍被法院判處10年半徒刑，拉特直言：「從16歲起我就一直等待，心想這一天遲早會來，總會有人揭穿他的真面目，我覺得正義終於得到伸張。」

精華 FAQ

  • 報導指出，布蘭德涉及至少6起性侵案，雖然他全盤否認，法院仍在本月9日判處他10年半徒刑，顯示案件已獲司法定罪並完成審理。

  • 米亞．拉特表示，她在2006年與當時30歲的布蘭德交往時年僅16歲，因缺乏生活與性經驗而遭牽引，後來還因此中斷學業並長期陷入憂鬱。

  • 她說公開現身是為了不再背負沉重包袱，也希望推動修改法定性同意年齡，禁止較年長成人與16、17歲青少年發生性關係，並感到正義終於到來。

性侵

上一則

「暮光男」羅伯派汀森攔截當007？ 傳已祕密試鏡獲青睞

延伸閱讀

羅素布蘭德性侵有罪 法官還溯及既往「要送他入獄」

羅素布蘭德性侵有罪 法官還溯及既往「要送他入獄」
凱蒂佩芮前夫性侵遭判刑10年半「脫保險套加重刑責」

凱蒂佩芮前夫性侵遭判刑10年半「脫保險套加重刑責」
凱蒂佩芮前夫遭控性侵6女 律師庭上喊冤：他不是強暴女性的精神病

凱蒂佩芮前夫遭控性侵6女 律師庭上喊冤：他不是強暴女性的精神病
整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

熱門新聞

劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
黃仁勳與妻子洛莉檔案照。（路透）

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

2026-11-13 13:45
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
Kanye West與妻子Bianca Censori屢屢掀起話題。（路透檔案照）

尺度女王又放大招 肯爺辣妻「超低胸連身衣」讓人看傻眼

2026-11-06 17:56

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰