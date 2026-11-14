英演員羅素布蘭德性侵被判10.5年 受害者發聲：當時我16歲、他30歲

英國喜劇演員羅素布蘭德因性侵案被判刑。圖為布蘭德2014年12月5日出席簽書會活動的資料照片。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 英國喜劇演員羅素布蘭德因多起性侵案遭判10年半徒刑，曾在16歲時與他交往的受害者米亞．拉特首度公開發聲，指控自己因此受害並長期承受創傷。

樂壇天后凱蒂佩芮(Katy Perry)前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)涉及多起性侵 案被判刑後，其中一名被害人挺身而出接受媒體訪問，自爆當年受害年僅16歲的不堪往事。

娛樂新聞網站Page Six報導，現年37歲的米亞．拉特(Mia Latter)接受星期日泰晤士報(Sunday Times)專訪，自爆2006年與當時30歲的布蘭德曾有過為期三個月的關係，而且當時為了與布蘭德約會還經常曠課：「當時我只有16歲，沒有生活經驗、沒有性經驗，也從未談過戀愛，你能指望我有多成熟？」

拉特回憶當年在倫敦街頭購物，第一次被布蘭德搭訕，隨後收到對方簡訊，邀請她共進晚餐，結果兩人前往男方住處後悲劇發生：「我記得當時合攏雙腿，企圖把他推開一點，但布蘭德說不行，並承諾不會發生其他事情，事後就可以離開。」

結果這段關係導致拉特中斷學業，甚至長期飽受憂鬱症之苦，讓她不禁感慨道：「整件事讓我感到無比羞恥和尷尬，我竟然任由這件蠢事毀了自己的前途。」並強調：「我花了很長時間，才感覺自己能夠重新邁出步伐，繼續生活下去。」

拉特是布蘭德涉及多起性侵案後，第一位公開身分的被害人，早在2023年Sunday Times針對布蘭德涉及的性侵醜聞進行調查，拉特當時化名「愛麗絲」(Alice)受訪，也曾以化名在一部紀錄片以不露臉形式出鏡。

如今的拉特已婚並育有一女，致力推動修改「法定性同意年齡」法律，禁止較年長成年人與16、17歲青少年發生性關係，儘管公開現身可能飽受外界批評，卻也讓她鬆了一口氣：「我再也不必背負這個沉重包袱了。」

報導指出，布蘭德涉及至少六起性侵案，盡管他全盤否認，本月9日仍被法院判處10年半徒刑，拉特直言：「從16歲起我就一直等待，心想這一天遲早會來，總會有人揭穿他的真面目，我覺得正義終於得到伸張。」