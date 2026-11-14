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「暮光男」羅伯派汀森攔截當007？ 傳已祕密試鏡獲青睞

「暮光男」羅伯派汀森攔截當007？ 傳已祕密試鏡獲青睞

記者陳穎／即時報導
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羅伯派汀森傳出成為新任007詹姆士龐德的熱門人選。(美聯社)
羅伯派汀森傳出成為新任007詹姆士龐德的熱門人選。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

羅伯派汀森傳因試鏡表現受青睞，成為接替丹尼爾克雷格的007熱門人選，片商據傳還為他提供更優渥、較寬鬆的合約條件。

「暮光之城」男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）傳出成為新任007詹姆士龐德的熱門人選。他日前已參與新片試鏡，據傳製作團隊對他的表現相當看好，不僅願意開出比其他候選演員更優渥的片酬，合約條件也相對寬鬆，讓他接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的機會大增。

根據媒體Puck記者馬修貝洛尼（Matthew Belloni）報導，羅伯派汀森獲得的合約條件相當有利。其他進入候選名單的演員，據傳都必須在合約中承諾演出4部007電影，但羅伯派汀森只被要求簽下3部作品，顯示片商為了延攬這位知名度極高的男星，似乎願意在合約上做出讓步。

報導指出，最初進入007新任人選名單的演員，包括卡倫透納（Callum Turner）、傑克勞登（Jack Lowden）及喬許歐康納（Josh O'Connor）。兩周後，製作團隊又安排羅伯派汀森與尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）進行另一輪試鏡。馬修貝洛尼分析，若前3名演員的試鏡表現已讓製作方完全滿意，製作團隊應該沒有必要再找其他人參與測試。

即將推出的第26部007電影，將是亞馬遜米高梅（Amazon MGM）接手系列後製作的首部作品。電影由大衛海曼（David Heyman）及艾美帕斯卡（Amy Pascal）擔任製片，劇本交由影集「浴血黑幫」編劇史蒂芬奈特（Steven Knight）操刀，導演則由「沙丘」系列的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）擔任。

羅伯派汀森曾以「暮光之城」系列中吸血鬼愛德華一角走紅全球，之後也陸續演出「哈利波特」系列、「沙丘」及「蝙蝠俠」等作品，是好萊塢備受矚目的男星之一。不過，目前片商尚未正式公布新任龐德人選，第26部007電影也尚未宣布上映日期，網路傳聞推測可能落在2027年底或2028年底，實際消息仍有待官方確認。

精華 FAQ

  • 報導指出，他日前已參與新片試鏡，製作團隊對表現相當看好；此外，片商還願意提供比其他候選者更優渥的片酬與較寬鬆的合約條件。

  • 據傳其他候選演員需承諾演出4部007電影，但羅伯派汀森只被要求簽3部，顯示片商為爭取他接班，可能在合約上做出明顯讓步。

  • 這部片將是亞馬遜米高梅接手後的首部007作品，由大衛海曼、艾美帕斯卡製片，史蒂芬奈特寫劇本，丹尼維勒納夫擔任導演，上映日尚未公布。

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