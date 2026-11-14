突曬滑板、迷你鞋宣布當媽 艾薇兒：超酷小公主駕到

艾薇兒公開抱著愛女的溫馨同框畫面。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 42歲的艾薇兒透過社群宣布當媽，首度公開愛女照片，並以滑板與迷你鞋等充滿搖滾感的畫面，展現她一貫的龐克風格。

加拿大 42歲搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）驚喜拋出震撼彈，宣布升格當新手媽媽。她日前透過社群向粉絲分享喜訊，不僅大方公開抱著愛女的溫馨畫面，照片中更充滿強烈的個人搖滾色彩。

噓！星聞報導，艾薇兒在社群上傳了一系列黑白風格的萌娃寫真，其中一張是她與神祕伴侶溫柔牽著新生女兒的小手；另一張則是她將寶貝緊緊擁入懷中，散發出滿滿的母愛光輝。而最引發討論的，是一張充滿龐克態度的照片—滑板上整齊擺放著三雙經典的黑白棋盤格休閒鞋，其中一雙特地縮小的迷你嬰兒鞋，象徵著一家三口幸福美滿的生活正式展開。她更在貼文中直率寫下：「我們的超酷小公主駕到了（Our Mini F--king Princess has arrived）。」

向來對私生活極為保護的艾薇兒，目前尚未對外透露孩子的父親究竟是誰，對於感情狀態也維持低調作風。回顧她過往的情史，曾有過兩段婚姻，近年與音樂人分手後便鮮少公開談論感情世界，這次無預警迎來愛的結晶，讓外界又驚又喜。

從當年唱著經典金曲的龐克叛逆少女，到如今升格為溫柔守護孩子的母親，艾薇兒的搖滾人生進入了幸福的全新篇章，外界驚喜的同時也紛紛獻上祝福。