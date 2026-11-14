我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

突曬滑板、迷你鞋宣布當媽 艾薇兒：超酷小公主駕到

娛樂新聞組 / 綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾薇兒公開抱著愛女的溫馨同框畫面。(取材自Instagram)
艾薇兒公開抱著愛女的溫馨同框畫面。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

42歲的艾薇兒透過社群宣布當媽，首度公開愛女照片，並以滑板與迷你鞋等充滿搖滾感的畫面，展現她一貫的龐克風格。

加拿大42歲搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）驚喜拋出震撼彈，宣布升格當新手媽媽。她日前透過社群向粉絲分享喜訊，不僅大方公開抱著愛女的溫馨畫面，照片中更充滿強烈的個人搖滾色彩。

噓！星聞報導，艾薇兒在社群上傳了一系列黑白風格的萌娃寫真，其中一張是她與神祕伴侶溫柔牽著新生女兒的小手；另一張則是她將寶貝緊緊擁入懷中，散發出滿滿的母愛光輝。而最引發討論的，是一張充滿龐克態度的照片—滑板上整齊擺放著三雙經典的黑白棋盤格休閒鞋，其中一雙特地縮小的迷你嬰兒鞋，象徵著一家三口幸福美滿的生活正式展開。她更在貼文中直率寫下：「我們的超酷小公主駕到了（Our Mini F--king Princess has arrived）。」

向來對私生活極為保護的艾薇兒，目前尚未對外透露孩子的父親究竟是誰，對於感情狀態也維持低調作風。回顧她過往的情史，曾有過兩段婚姻，近年與音樂人分手後便鮮少公開談論感情世界，這次無預警迎來愛的結晶，讓外界又驚又喜。

從當年唱著經典金曲的龐克叛逆少女，到如今升格為溫柔守護孩子的母親，艾薇兒的搖滾人生進入了幸福的全新篇章，外界驚喜的同時也紛紛獻上祝福。

精華 FAQ

  • 她驚喜宣布自己已升格當媽媽，並公開抱著新生女兒的溫馨照片，向粉絲分享這份喜悅，消息一出立刻引發外界關注與祝福。

  • 照片採黑白風格，包含牽著寶寶小手、擁抱女兒，以及滑板上排放三雙棋盤格鞋與迷你嬰兒鞋的畫面，充滿她標誌性的搖滾與龐克態度。

  • 文中指出她目前未公開孩子父親身分，也未多談感情狀態；回顧過去，她曾有2段婚姻，近年與音樂人分手後也一直維持低調。

加拿大

上一則

53歲朴樹被傳「烏龍死訊」 親哥火速闢謠 誤發文網友回應

下一則

回重慶休假 肖戰喝茶逛街沒架子 秒切換「普通人模式」

延伸閱讀

神隱近1年竟悄悄當媽？42歲艾薇兒迎來人生第一個孩子

神隱近1年竟悄悄當媽？42歲艾薇兒迎來人生第一個孩子
白宇帆被爆隱婚生子 沉默2天後親曬「我們仨」全家照

白宇帆被爆隱婚生子 沉默2天後親曬「我們仨」全家照
AKB48元老級女神拋震撼喜訊 小嶋陽菜宣布已結婚生子

AKB48元老級女神拋震撼喜訊 小嶋陽菜宣布已結婚生子
汪峰曬4子女合照 否認小蘋果童年不快樂

汪峰曬4子女合照 否認小蘋果童年不快樂

熱門新聞

周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
Kanye West與妻子Bianca Censori屢屢掀起話題。（路透檔案照）

尺度女王又放大招 肯爺辣妻「超低胸連身衣」讓人看傻眼

2026-11-06 17:56
白鹿在台上鬆弛自然、大方舒展的台風獲觀眾肯定。(取材自微博)

根本是樂團主唱… 白鹿晚會全開麥唱跳 被讚：台風不像演員該有的

2026-11-11 07:00

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11