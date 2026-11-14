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「雷神」克里斯漢斯沃澳洲豪宅遭竊 4刀匪趁夜開走3車

記者廖福生／綜合報導
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克里斯漢斯沃莊園遭竊，他和家人都毫髮無傷。(路透資料照片)
克里斯漢斯沃莊園遭竊，他和家人都毫髮無傷。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

克里斯漢斯沃位於澳洲拜倫灣南部的豪宅遭4名蒙面匪徒持刀闖入，3輛車遭竊，家人均平安無事，警方已找回2車並持續追查。

「雷神索爾」男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）位於澳洲拜倫灣南部的豪華莊園驚傳遭竊。日前清晨，有四名戴著頭套的蒙面歹徒趁著克里斯漢斯沃全家人熟睡之際，潛入宅邸，不但手持刀械，更直接從車庫強行開走三輛汽車。

根據監視器畫面顯示，這群四人組成的蒙面盜匪翻越前院安全圍欄闖入，其中更被拍到有兩人持有刀械。歹徒直闖車庫後，將鑰匙留在車內的三輛車全數開走，所幸這起驚悚事件中，克里斯漢斯沃與妻子艾爾莎巴塔奇及三名子女均平安無事，未造成任何人員傷亡。

據外媒報導，事發當晚一家五口都在屋內休息。艾爾莎回憶，她在凌晨2點左右曾聽見愛犬狂吠，當時以為只是尋常動靜而未多加留意，直到白天醒來調閱監視器畫面，才驚覺莊園遭外人入侵。夫妻兩人發現愛車遭竊後，隨即於上午7點30分向新南威爾斯州警方（NSW Police）報案。

這棟價值高達7500萬美元的隱蔽莊園，坐落於雨林邊緣，自2014年全家從洛杉磯移居澳洲以來，夫妻兩人便頻繁展現親近自然與熱愛戶外生活的形象。

新南威爾斯州警方接獲報案後隨即展開刑事偵辦，目前搜捕行動已有初步斬獲。警方已分別在距離該豪宅約一小時車程的科拉基鎮，以及車程超過兩小時的塔布拉姆地區，尋回其中兩輛失竊車輛。

不過，第三輛車目前仍去向不明。警方正全力追緝在逃的四名嫌犯，並呼籲行經該區域或知情民眾提供相關線索，以便盡速將涉案歹徒繩之以法。

克里斯漢斯沃莊園遭竊，他和家人都毫髮無傷。(路透資料照片)
克里斯漢斯沃莊園遭竊，他和家人都毫髮無傷。(路透資料照片)

精華 FAQ

  • 根據監視器畫面，4名戴頭套的蒙面歹徒翻越前院安全圍欄進入宅邸，其中2人還持有刀械，之後直接闖進車庫行竊。

  • 歹徒趁一家五口熟睡時下手，將車庫內3輛車開走，但克里斯漢斯沃、妻子艾爾莎巴塔奇與3名子女都平安無事，沒有任何人員傷亡。

  • 新南威爾斯州警方已在不同地區尋回其中2輛失竊車輛，第三輛仍下落不明，正持續追緝4名在逃嫌犯並呼籲民眾提供線索。

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