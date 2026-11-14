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史特龍「洛基」首映50周年 影迷跑階梯創紀錄

編譯盧炯燊／綜合報導
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1976年上映的「洛基」在全球狂掃逾2.25億美元票房。(取材自IMDb)
1976年上映的「洛基」在全球狂掃逾2.25億美元票房。(取材自IMDb)

AI摘要

文章摘要整理：

經典電影《洛基》迎來首映50周年，費城以跑階梯等活動致敬，570名粉絲更在藝術博物館前創下新世界紀錄。

今年適逢經典拳擊電影「洛基」(Rocky) 首映50周年，這部影史最偉大的「小人物逆襲」作品再度成為話題焦點。近期推出的紀錄片「我就是洛基」(I Play Rocky)，重現席維斯史特龍(Sylvester Stallone)成名前的艱辛歷程—當年他受拳王阿里比賽啟發，僅花三天就寫出劇本，即便窮困潦倒仍拒絕片商高價買斷，堅持親自出演主角「洛基巴波亞」。為致敬電影與史特龍戲裡戲外的傳奇人生，費城日前舉辦紀念活動，更一舉打破金氏世界紀錄。

美聯社報導，超過500名史特龍粉絲日前聚集在費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)前，重現片中洛基晨跑訓練的經典一幕。電影裡，洛基在激昂配樂「Gonna Fly Now」的伴奏下，奮力衝上博物館前72級石階並高舉雙臂的畫面，早已成為影史勵志象徵。該處更因此被影迷暱稱為「洛基階梯」。

當天參與者全數神還原洛基的招牌造型，頭戴黑色針織帽、身穿灰色連帽運動服與黑色高筒運動鞋。經官方統計，現場共有570人共襄盛舉，遠超金氏世界紀錄規定的250人門檻，正式締造集體跑階梯的新世界紀錄，眾人隨即興奮衝上台階合影留念。

為慶祝電影上映半世紀，費城旅遊局主辦一系列沉浸式活動，重現片中硬派訓練橋段，除了跑階梯，還有吸引4.5萬名跑者報名的「洛基跑」，以及致敬經典畫面的「擊打冷凍肉挑戰賽」。費城自2023年舉辦首屆「洛基日」以來年年擴大慶祝，今年更以發行史特龍回憶錄「階梯」(The Steps)為50周年系列活動揭開序幕。

回顧1976年上映的「洛基」，當年僅以約100萬美元低成本、耗時28天拍完，卻在全球狂掃逾2.25億美元票房，更在第49屆奧斯卡入圍10項大獎，抱回最佳影片、最佳導演與最佳剪輯三項殊榮。該片隨後衍生出多部續集與「金牌拳手」(Creed)系列，至今仍穩坐金氏世界紀錄「最成功運動電影系列」的寶座。

近600名史特龍粉絲日前在聚集費城藝術博物館前，重現電影「洛基」中跑階梯訓練的一...
近600名史特龍粉絲日前在聚集費城藝術博物館前，重現電影「洛基」中跑階梯訓練的一幕，慶祝這部電影首映50周年。(美聯社)

精華 FAQ

  • 費城旅遊局推出多項沉浸式紀念活動，包括重現洛基跑階梯、舉辦「洛基跑」與「擊打冷凍肉挑戰賽」，並以此向電影與史特龍的傳奇人生致敬。

  • 現場共有570名粉絲參與，遠超金氏世界紀錄要求的250人門檻，大家穿著洛基造型衝上費城藝術博物館前72級石階，因此正式創下新紀錄。

  • 《洛基》以約100萬美元低成本拍成，卻在全球賣破2.25億美元，還拿下奧斯卡最佳影片等3項大獎，後續更衍生續集與《Creed》系列。

費城

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