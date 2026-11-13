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「洛基」上映50周年 近600影迷重現片中跑階梯場景 創世界紀錄

編譯盧炯燊／即時報導
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近600名史特龍粉絲13日在聚集費城藝術博物館前，重現電影「洛基」中跑階梯訓練的...
近600名史特龍粉絲13日在聚集費城藝術博物館前，重現電影「洛基」中跑階梯訓練的一幕，慶智這部電影首映50周年。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

為慶祝《洛基》上映50周年，費城舉辦重現跑階梯活動，570名影迷扮成洛基成功打破金氏世界紀錄，並帶動一系列紀念活動。

今年適逢經典電影「洛基」(Rocky) 首映50 周年，紀錄片「我就是洛基」(I Play Rocky)重現席維斯史特龍(Sylvester Stallone)在成名前，除了撰寫劇本外，還堅持親自主演洛基、拒絕高薪與外界質疑的逆襲故事，在費城也有一場別開生面，甚至打破金氏紀錄的紀念活動。

▲ 影片來源：X＠HughE_Dillon（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社報導，超過500名史特龍粉絲13日在費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)前，重現電影中洛基跑階梯訓練一幕，以紀念影片中洛基和現實裡史特龍的傳奇人生。

所有參與者都裝扮成洛基模樣，頭戴黑色針織帽、身穿灰色運動褲及運動衫，以及黑色高筒運動鞋。

當天下午，愈來愈多的「洛基」聚集在博物館台階前，他們歡呼雀躍，共同見證這個破世界紀錄的壯舉。當主持人問其中一個參加者「你叫甚麼名字？」當回答是「洛基」，引起現場一陣笑聲。

根據金氏世界紀錄，至少要有250人參加集體跑階梯才能打破紀錄。當主持人宣布共有570名參與者，官方認證的金氏世界紀錄就這樣輕鬆誕生了。

當新的世界紀錄確認後，參與者紛紛跑上台階在博物館前合影留念。

為紀念「洛基」50周年，費城旅遊局主辦一系列活動，當中不少是重現洛基受嚴格訓練的場景，除了跑階梯外，還有「洛基跑」、擊打冷凍肉挑戰賽。

旅遊官員表示，14 日舉行的「洛基跑」，將有來自全美50個州及75個國家、地區的4.5萬名跑步愛好者參加。

費城在2023年舉辦了第一屆「洛基日」(Rocky Day)， 史特龍親自出席了活動。隔年，慶祝活動擴展為為期一周的「洛基節」。今年，費城於9月29日以發行史特龍的回憶錄「階梯」(The Steps)，正式拉開慶祝活動的序幕。

「洛基」當年榮獲奧斯卡最佳影片，也是當時票房最高的運動題材電影，之後眾多衍生作品及續集，讓它保持最成功運動電影系列的金氏世界紀錄。

▲ 影片來源：YouYube＠Rocky（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 活動重現的是洛基在費城藝術博物館前跑上階梯訓練的經典畫面，參與者以相同造型登場，共同向電影與史特龍的傳奇致敬。

  • 金氏世界紀錄規定至少要有250人集體跑階梯才能算破紀錄，這次實際共有570名參與者到場，因此順利獲得官方認證。

  • 除了跑階梯外，費城旅遊局還安排洛基跑與擊打冷凍肉挑戰賽等活動，並預計吸引來自美國50州及75個國家、地區的4.5萬人參與。

費城

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