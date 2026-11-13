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小布「F1」票房飆6.3億 新片將挑戰70年代高空鋼鐵工人

娛樂新聞組／綜合報導
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布萊德彼特新片將扮演在摩天大樓間工作的鋼鐵工人。(歐新社)
布萊德彼特新片將扮演在摩天大樓間工作的鋼鐵工人。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

布萊德彼特在《F1》票房大賣後，將與蘋果合作新片《Connector》，化身1970年代紐約高空鋼鐵工人，並由《金屬之聲》導演執導。

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）又有新作品。繼主演的「F1」締造全球票房佳績後，他再度與蘋果原創電影公司合作，將主演全新電影「Connector」，並邀來曾以「金屬之聲」（Sound of Metal）獲得奧斯卡肯定的導演達里烏斯馬德爾（Darius Marder）執導。新片以1970年代紐約為背景，布萊德彼特將化身在摩天大樓間工作的鋼鐵工人，挑戰不同於過往銀幕形象的勞工角色，消息曝光後引起影壇關注。

據「Deadline」報導，「Connector」由蘋果原創電影公司取得製作計畫，布萊德彼特透過旗下製片公司Plan B，與製片人黛迪加德納、傑瑞米克萊納共同製作，導演則由達里烏斯馬德爾擔任。劇情設定在1970年代的紐約，描述一名出身勞工階級的鋼鐵工人，經常在高聳的摩天大樓鋼架上工作，逐漸成為工人階級傳奇人物，並挺身對抗遠超出自身能力範圍的強大勢力。

這次合作最受矚目的是導演馬德爾的回歸。他2020年執導的劇情長片「金屬之聲」，由里茲阿邁德飾演一名逐漸失去聽力的鼓手，細膩描寫聽力障礙對音樂人生活與心理造成的衝擊。電影一舉獲得第93屆奧斯卡6項提名，最後拿下最佳音效及最佳剪輯兩項大獎，也讓馬德爾受到國際影壇肯定。「Connector」是他相隔6年再度執導長片。

布萊德彼特與蘋果的合作也頗有淵源。兩方先前推出的「F1」全球票房約6.34億美元，不僅成為布萊德彼特演藝生涯票房最高的電影，也創下體育題材電影全球票房紀錄，並獲得奧斯卡最佳影片提名。此前他也曾與喬治克隆尼（George Clooney）合作蘋果電影「惡狼特工」，雙方合作關係持續深化。

值得注意的是，布萊德彼特這次不僅擔任主演，也參與幕後製作，顯示他對這個計畫相當重視。報導指出，雙方已討論這個企畫一段時間，隨著最新劇本完成，布萊德彼特有意將它列為2027年的拍攝作品。不過，目前電影仍處於開發階段，其他演員、正式開拍日期及上映時間都尚未公布。從賽車手到高空鋼鐵工人，布萊德彼特下一次的銀幕轉身，已提前引發期待。

精華 FAQ

  • 《Connector》以1970年代的紐約為背景，主角是一名出身勞工階級的鋼鐵工人，常在摩天大樓高空鋼架上工作，並逐步成為工人階級傳奇人物。

  • 新片由達里烏斯馬德爾執導，他曾以《金屬之聲》獲得奧斯卡肯定，該片拿下最佳音效與最佳剪輯兩項大獎，這也是他相隔6年再執導長片。

  • 因為他與蘋果先前推出的《F1》全球票房約6.34億美元，成為其生涯票房最高作，也創下體育題材電影紀錄；這次他更親自參與製作，顯示投入更深。

F1 布萊德彼特 好萊塢

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