巴霍巴利王10周年 打造全新版本 再現扛神像、攀瀑布

主角普拉哈斯挑戰演繹兩代巴霍巴利，展開一場關於王位、復仇與正義的史詩冒險。(圖／原創娛樂)

AI摘要 文章摘要整理： 為慶祝《巴霍巴利王》系列10周年，導演S.S.拉傑摩利將上下兩集重新剪輯成全新版本，並全面升級視效與音效，以更完整的史詩面貌重返大銀幕。

適逢「帝國戰神：巴霍巴利王」系列問世10周年，曾以「雙雄起義」席捲全球影壇的印度 史詩名導S.S.拉傑摩利（S.S. Rajamouli）親自操刀，將「巴霍巴利王」系列2部作品重新剪輯、整合並進行後製，以全新版本「巴霍巴利王：王者再臨」重現這段跨越世代的王室傳奇。

「巴霍巴利王」系列最令影迷津津樂道的，就是超乎想像的場景規模與充滿創意的動作設計。電影以瀑布、巨型雕像及恢弘宮殿建構出虛構王國「瑪西瑪帝」，透過實景搭建、美術設計與電腦特效交織，打造宛如神話世界般的視覺奇觀。

其中，主角扛起濕婆神像、徒手攀越高聳瀑布，以及戰場上運用地形與各式攻防機關的作戰場面，都是系列令人難忘的經典橋段。

除了震撼的動作場面，電影也以濃厚的印度文化色彩，打造獨樹一格的史詩魅力，華麗繁複的服裝造型、氣勢恢弘的宮廷場景，搭配充滿節奏感的音樂與舞蹈，讓故事在熱血戰鬥之外，也展現鮮明的浪漫與戲劇張力，從英雄的愛情際遇、王室的忠誠與背叛，到爭奪王位的權力鬥爭，將個人情感與國家命運緊密交織。

這次10周年版本由S.S.拉傑摩利親自重新剪輯，將原本超過五小時的上下兩集重新整合為一部完整史詩。為了讓經典作品以全新面貌登上大銀幕，製作團隊從畫面母帶重建、色彩調校、視覺特效到聲音設計全面升級，讓經典場景以更細膩的視聽效果重現。

電影由「浴血爭霸」普拉哈斯（Prabhas）、拉納．達古巴提（Rana Daggubati）、安努舒卡．謝蒂（Anushka Shetty）及拉米亞．克里希南（Ramya Krishnan）等原班卡司主演。

其中，普拉哈斯挑戰演繹兩代巴霍巴利，飾演宿敵帕拉提婆的拉納．達古巴提展開王權對決，再加上安努舒卡．謝蒂與拉米亞．克里希南的精彩演出，交織出充滿愛恨情仇的皇室命運。

這個傳奇故事始於古老印度南部，一名襁褓中的嬰兒順著瀑布漂流而下，幸運獲救後在當地部落長大；多年後，少年在瀑布下拾獲一張神祕面具，從此對面具背後的女子念念不忘，不顧眾人反對徒手攀上絕壁，只為尋得佳人。

然而，這趟旅途卻意外揭開身世之謎，更牽扯出延續三代的皇室權力鬥爭。當塵封的王室祕密逐漸揭曉，一場關於王位、復仇與正義的史詩冒險就此展開，真正的王者即將重返屬於他的王國。