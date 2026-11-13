我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

巴霍巴利王10周年 打造全新版本 再現扛神像、攀瀑布

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主角普拉哈斯挑戰演繹兩代巴霍巴利，展開一場關於王位、復仇與正義的史詩冒險。(圖／...
主角普拉哈斯挑戰演繹兩代巴霍巴利，展開一場關於王位、復仇與正義的史詩冒險。(圖／原創娛樂)

AI摘要

文章摘要整理：

為慶祝《巴霍巴利王》系列10周年，導演S.S.拉傑摩利將上下兩集重新剪輯成全新版本，並全面升級視效與音效，以更完整的史詩面貌重返大銀幕。

適逢「帝國戰神：巴霍巴利王」系列問世10周年，曾以「雙雄起義」席捲全球影壇的印度史詩名導S.S.拉傑摩利（S.S. Rajamouli）親自操刀，將「巴霍巴利王」系列2部作品重新剪輯、整合並進行後製，以全新版本「巴霍巴利王：王者再臨」重現這段跨越世代的王室傳奇。

「巴霍巴利王」系列最令影迷津津樂道的，就是超乎想像的場景規模與充滿創意的動作設計。電影以瀑布、巨型雕像及恢弘宮殿建構出虛構王國「瑪西瑪帝」，透過實景搭建、美術設計與電腦特效交織，打造宛如神話世界般的視覺奇觀。

其中，主角扛起濕婆神像、徒手攀越高聳瀑布，以及戰場上運用地形與各式攻防機關的作戰場面，都是系列令人難忘的經典橋段。

除了震撼的動作場面，電影也以濃厚的印度文化色彩，打造獨樹一格的史詩魅力，華麗繁複的服裝造型、氣勢恢弘的宮廷場景，搭配充滿節奏感的音樂與舞蹈，讓故事在熱血戰鬥之外，也展現鮮明的浪漫與戲劇張力，從英雄的愛情際遇、王室的忠誠與背叛，到爭奪王位的權力鬥爭，將個人情感與國家命運緊密交織。

這次10周年版本由S.S.拉傑摩利親自重新剪輯，將原本超過五小時的上下兩集重新整合為一部完整史詩。為了讓經典作品以全新面貌登上大銀幕，製作團隊從畫面母帶重建、色彩調校、視覺特效到聲音設計全面升級，讓經典場景以更細膩的視聽效果重現。

電影由「浴血爭霸」普拉哈斯（Prabhas）、拉納．達古巴提（Rana Daggubati）、安努舒卡．謝蒂（Anushka Shetty）及拉米亞．克里希南（Ramya Krishnan）等原班卡司主演。

其中，普拉哈斯挑戰演繹兩代巴霍巴利，飾演宿敵帕拉提婆的拉納．達古巴提展開王權對決，再加上安努舒卡．謝蒂與拉米亞．克里希南的精彩演出，交織出充滿愛恨情仇的皇室命運。

這個傳奇故事始於古老印度南部，一名襁褓中的嬰兒順著瀑布漂流而下，幸運獲救後在當地部落長大；多年後，少年在瀑布下拾獲一張神祕面具，從此對面具背後的女子念念不忘，不顧眾人反對徒手攀上絕壁，只為尋得佳人。

然而，這趟旅途卻意外揭開身世之謎，更牽扯出延續三代的皇室權力鬥爭。當塵封的王室祕密逐漸揭曉，一場關於王位、復仇與正義的史詩冒險就此展開，真正的王者即將重返屬於他的王國。

精華 FAQ

  • 最大亮點是由導演S.S.拉傑摩利親自重剪與整合，將原本超過5小時的兩集作品濃縮成一部完整史詩，同時全面重建畫面母帶並升級後製。

  • 最具代表性的橋段包括主角扛起濕婆神像、徒手攀越高聳瀑布，以及利用地形和機關作戰的場面，這些都展現出系列誇張又具創意的動作美學。

  • 故事從一名嬰兒順著瀑布漂流、長大後追尋神祕面具女子開始，最後揭開王室身世與三代權鬥；主演則包括普拉哈斯、拉納．達古巴提、安努舒卡．謝蒂與拉米亞．克里希南。

印度

上一則

張孝全破天荒開金口 人生首度進錄音室獻唱 小玉驚喊：可以下班了

下一則

劉愷威認愛小20歲新歡 劉父：12歲女兒「小糯米」不抗拒

延伸閱讀

「沙丘3」巨型沙蟲嚇壞羅伯派汀森 導演喊話：打造系列最狂

「沙丘3」巨型沙蟲嚇壞羅伯派汀森 導演喊話：打造系列最狂
「洛基」前傳致敬經典 重現史特龍從落魄演員到奧斯卡傳奇

「洛基」前傳致敬經典 重現史特龍從落魄演員到奧斯卡傳奇
「哥吉拉-0.0」首日票房狂破580萬美元 刷新真人電影紀錄

「哥吉拉-0.0」首日票房狂破580萬美元 刷新真人電影紀錄
Cartier動物王國 珠寶展現野性魅力

Cartier動物王國 珠寶展現野性魅力

熱門新聞

周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
Kanye West與妻子Bianca Censori屢屢掀起話題。（路透檔案照）

尺度女王又放大招 肯爺辣妻「超低胸連身衣」讓人看傻眼

2026-11-06 17:56
白鹿在台上鬆弛自然、大方舒展的台風獲觀眾肯定。(取材自微博)

根本是樂團主唱… 白鹿晚會全開麥唱跳 被讚：台風不像演員該有的

2026-11-11 07:00

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理