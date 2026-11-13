「Yes, Dear」喜劇男演員 62歲安東尼克拉克病逝
曾主演《Yes, Dear》的喜劇演員安東尼克拉克因肺炎併發症去世，享年62歲；經紀人與搭檔麥克奧麥利都發文悼念，回憶他帶來的歡樂與才華。
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曾主演《Yes, Dear》的喜劇演員安東尼克拉克因肺炎併發症去世，享年62歲；經紀人與搭檔麥克奧麥利都發文悼念，回憶他帶來的歡樂與才華。
因出演情境喜劇「遵命，親愛的」（Yes, Dear）廣為人知的好萊塢男星安東尼克拉克（Anthony Clark）去世，享年62歲。
他的經紀人卡茨（Barry Katz）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital）：「安東尼是我有幸見過的最風趣、最有才華的喜劇演員之一。能夠代理他是我的榮幸，他帶給所有合作過的人和觀眾的歡樂、幸福和愛，以及他無可挑剔的表演，都將永遠被人們銘記。」
根據「Deadline」報導，克拉克是在11月10日因肺炎併發症去世。
「安東尼克拉克去世了。他是個非常幽默的人，」他在「Yes, Dear」中的搭檔麥克奧麥利（Mike O'Malley）在社群媒體X上貼文寫道，「我和妻子麗莎在九十年代中期交往的時候，安東尼已經在波士頓小有名氣，他的喜劇演出經常爆滿。我們第一次在The Comedy Connection看他演出時，笑得停不下來。」
「他真是太特別了，他是那種能讓你和他一起嘲笑他那些荒誕故事和見解的喜劇演員。我先是他的粉絲，然後才成為朋友。我們在三個星期前還通過電話。他又一次把我們逗得哈哈大笑。隨貼文附上我們最後一期『Yes, Dear』節目的劇照，這檔節目於20年前，在共播出122集後完結。安息吧，東尼。」
克拉克出生於1964年，是維吉尼亞州人，很早就開始了喜劇生涯。 1986年，他從艾默生學院（Emerson College）畢業，獲得大眾傳播學位，並獲得全國大學喜劇獎。
1996年至1997年，克拉克主演了國家廣播公司（NBC）的喜劇「Boston Common」，之後又與丹艾克洛德（Dan Aykroyd）合作出演了「Soul Man」。而他最成功的作品則是在2000年至2006年播出的「Yes, Dear」。
根據報導，安東尼克拉克是在11月10日因肺炎併發症去世，享年62歲。消息曝光後，他的經紀人與合作演員都公開表達哀悼與懷念。 安東尼克拉克最廣為人知的作品是情境喜劇《Yes, Dear》，他在2000年至2006年間參與演出，該劇共播出122集，讓他在觀眾間建立高知名度。 克拉克出生於1964年，畢業於艾默生學院並獲得大眾傳播學位，1986年還拿下全國大學喜劇獎。之後他演出《Boston Common》與《Soul Man》，逐步累積知名度。
精華 FAQ
根據報導，安東尼克拉克是在11月10日因肺炎併發症去世，享年62歲。消息曝光後，他的經紀人與合作演員都公開表達哀悼與懷念。
安東尼克拉克最廣為人知的作品是情境喜劇《Yes, Dear》，他在2000年至2006年間參與演出，該劇共播出122集，讓他在觀眾間建立高知名度。
克拉克出生於1964年，畢業於艾默生學院並獲得大眾傳播學位，1986年還拿下全國大學喜劇獎。之後他演出《Boston Common》與《Soul Man》，逐步累積知名度。
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