「雷神索爾」澳洲海灘豪宅遭竊 3輛車被偷 竊賊持刀犯案全都錄

「雷神索爾」克里斯漢斯沃位於澳洲的豪華海灘宅邸，傳出遭竊賊闖入，3輛車被偷。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 「雷神索爾」克里斯漢斯沃位於澳洲的海灘豪宅遭4名蒙面歹徒闖入，3輛車遭竊後已全數尋回，警方目前持續追查犯案經過。

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）位於澳洲 的豪華海灘宅邸，傳出遭竊賊闖入，3輛車被偷，車輛都已尋獲。

八卦網站TMZ報導，新南威爾斯州警方周三上午約7時30分，接獲通報前往這處位於布羅肯黑德（Broken Head）的海灘住宅，處理汽車遭竊案。警方事後表示，據報有4名身分不明的人當天稍早闖入宅邸，偷走3輛車，現場沒有人受傷。

澳洲「7 News」報導，竊賊開走的是一輛Ram、一輛福特Raptor皮卡（ute）與一輛比亞迪 （BYD）。報導還說，漢斯沃的妻子艾爾莎帕塔奇（Elsa Pataky）凌晨約2時，曾被狗吠聲驚醒。她當時沒有理會，直到隔天早上透過監視器畫面，才發現有4名男子戴著頭套，其中2人手持刀械。夫妻倆隨即報警。

TMZ報導，被偷的車輛陸續尋獲，其中2輛分別在科拉基（Coraki）與塔布倫（Tabulum）尋回，第3輛則在周四於倫諾克斯角（Lennox Heads）被發現。警方消息人士透露，這些車輛已被扣押，正接受鑑識檢驗，案件仍在調查中。

Page Six向當地警方與漢斯沃的代表詢問，截至周四都未獲立即回應。

據報導，這處豪宅 位於拜倫灣（Byron Bay）附近，也是漢斯沃的家鄉。他與妻子帕塔奇2014年以700萬元買下，之後歷經大幅改建，增設越野摩托車賽道、泳池與網球場。