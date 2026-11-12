強尼戴普終「解凍」 現身倫敦告白粉絲：你們才是老闆

強尼戴普（左）與「榮恩」魯伯葛林特現身「聖誕驚奇夜」倫敦首映合體。（圖／UIP提供）

AI摘要 文章摘要整理： 強尼戴普因新片《聖誕驚奇夜》重返倫敦首映，向一路支持他的粉絲感性致謝，並透露自己深愛此經典故事，電影也結合歌德恐怖與耶誕氣氛。

強尼戴普（Johnny Depp）自毀謗官司落幕後，演藝事業一度陷入停滯，近年僅在歐洲接演零星作品，如今隨著新片「聖誕驚奇夜」（Ebenezer: A Christmas Carol）推出，演藝生涯似乎逐漸回溫。他日前現身倫敦世界首映會，面對一路支持自己的粉絲，忍不住感性告白：「他們才是我的老闆。」

「聖誕驚奇夜」改編自英國作家迪更斯經典作品「小氣財神」（A Christmas Carol），強尼戴普在片中飾演吝嗇刻薄的富翁艾比尼澤史古基。他透露，自己從小就對這個故事著迷，尤其深受1951年電影版本吸引，甚至可以說，這部作品是他日後萌生演員夢的重要原因之一。

導演提威斯特（Ti West）同樣是這個故事的忠實粉絲。他表示，自己從小就喜歡這個故事，每年都會重新拿出來欣賞，尤其著迷於其中的鬼故事元素，腦海中也一直有自己的改編版本，只是始終等不到有人重新拍攝。「這個故事歷久彌新，重拍本身就是它的魅力之一。」

提威斯特透露，籌備電影時，強尼戴普主動找上門，表達自己對故事的熱愛，也希望爭取演出機會。他認為，強尼戴普對角色有深刻理解，而自己在片場也盡可能營造開放的氛圍，讓演員有空間嘗試不同的表演方式。

演員艾麗班柏（Ellie Bamber）則認為，電影為經典故事注入歌德式恐怖元素，但仍保留耶誕節的氣氛，讓觀眾在熟悉的節慶氛圍中感受到一絲不安。

倫敦首映當晚氣溫降至攝氏6度以下，強尼戴普在紅毯上談到粉絲一路以來的支持，坦言很難用言語形容自己的感受：「這些粉絲一直陪伴著我，無論我的人生高低起伏，這實在很難形容。我欠粉絲太多了，他們才是我的老闆。」

有趣的是，雖然親自出席首映，強尼戴普卻不打算和觀眾一起欣賞電影。他向來沒有觀看自己作品的習慣，雖然好奇觀眾反應，這次仍不打算破例。合作演員魯伯葛林特（Rupert Grint）則爆料，強尼戴普拍戲時會完全投入角色，休息時卻常想辦法找樂子，甚至不時在片場惡作劇，展現調皮的一面。電影「聖誕驚奇夜」11月13日在台上映。

強尼戴普帥氣出席「聖誕驚奇夜」倫敦首映合體。（圖／UIP提供）