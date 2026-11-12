戴克斯薛普：從不對妻女大吼 「虐妻」謠言極具侮辱性
戴克斯薛普否認虐待妻子克莉絲汀貝爾，強調相關指控是對他與家人的侮辱，也澄清先前談話被誤解成當眾調情。
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戴克斯薛普否認虐待妻子克莉絲汀貝爾，強調相關指控是對他與家人的侮辱，也澄清先前談話被誤解成當眾調情。
演員戴克斯薛普(Dax Shepard)傳出「虐待」妻子克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)，薛普一度拒絕理會網路謠言，日前在Podcast「事實核查」(Fact Check)片段中，公開駁斥有關他虐待妻子的「極具侮辱性」傳聞。
今日美國(USA Today)報導，薛普說：「媒體又一次報導我是個糟糕的人，我本來想避免，但這些傳聞傳到了貝爾家門口，讓我不得不去了解人們的各種說法。」
此前，貝爾做客Podcast「Armchair Expert」時透露，丈夫會透過當面誇獎服務員「睫毛真漂亮」或「眼睛真美」來向她調情，隨後引發廣大輿論抨擊。
曾出演「為人父母」(Parenthood)的薛普，大力駁斥將他塑造成「控制欲強、虐待成性，還當眾與人調情」的離奇說法。他表示自己從小生活在某些行為惡劣的男性環境中，促使他畢生致力於成為截然相反的人，「我從不對妻女大吼大叫或說髒話。我竭盡全力想要成為相反的人，如今卻被指責成這樣，真的很難接受。」
薛普更認為這些謠言對貝爾極具侮辱性，無端暗示她在女兒面前忍受並示範不良的夫妻關係。他與貝爾育有兩個女兒，分別是13歲的林肯(Lincoln)和11歲的德爾塔(Delta)。
薛普也特意澄清，表示貝爾的言論被刻意誤解，「我們想表達的是，我透過多給小費或誇獎他人來跟克莉絲汀調情。我誇讚的是那些很久沒收到讚美的男生，想讓他們開心，結果卻被曲解成我在妻子面前跟別人調情。」
這對2013年10月17日結婚的夫婦對爭議並不陌生。去年貝爾曾因周年紀念文開玩笑稱薛普承諾「永遠不會殺了她」而備受關注。貝爾上個月在「茱兒．芭莉摩秀」(The Drew Barrymore Show)中也力挺丈夫，稱薛普是個致力於自我成長與學習的優質伴侶。
他在Podcast中公開駁斥外界指控他虐待妻子克莉絲汀貝爾的傳聞，認為這些說法不但失實，還把他塑造成控制欲強、會施暴的壞男人。 薛普表示自己從不對妻女大吼大叫，也不會口出髒話，因為他成長於惡劣男性環境後，反而更努力成為溫和、尊重家人的人。 薛普解釋，原意是透過誇獎服務員或多給小費來向妻子調情，卻被曲解成在她面前與他人調情；他也指出這些謠言對貝爾很不公平。
精華 FAQ
他在Podcast中公開駁斥外界指控他虐待妻子克莉絲汀貝爾的傳聞，認為這些說法不但失實，還把他塑造成控制欲強、會施暴的壞男人。
薛普表示自己從不對妻女大吼大叫，也不會口出髒話，因為他成長於惡劣男性環境後，反而更努力成為溫和、尊重家人的人。
薛普解釋，原意是透過誇獎服務員或多給小費來向妻子調情，卻被曲解成在她面前與他人調情；他也指出這些謠言對貝爾很不公平。
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