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史黛西基奇85歲病逝 縱橫影壇半世紀 演活偵探麥克漢默

娛樂新聞組／綜合報導
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曾飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默與大文豪海明威一角的美國資深演員史黛西．基奇（St...
曾飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默與大文豪海明威一角的美國資深演員史黛西．基奇（Stacy Keach，圖），10日於波蘭因嚴重心臟病與心臟衰竭辭世，享壽85歲。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

曾演活偵探麥克．漢默與海明威的美國資深演員史黛西．基奇，因長期心臟疾病在波蘭辭世，享壽85歲，留下橫跨影視舞台逾50年的經典演出。

曾飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默（Mike Hammer）與大文豪海明威一角的美國資深演員史黛西．基奇（Stacy Keach），日前於波蘭因嚴重心臟病與心臟衰竭辭世，享壽85歲。其妻子已向媒體證實這項不幸消息。

基奇的妻子托瑪西．基奇（Malgosia Tomassi Keach）在聲明中表示，基奇「在與嚴重心臟疾病和心臟衰竭長期奮戰後」，10日於波蘭馬格達倫卡家中平靜離世。她形容基奇是「我摯愛的丈夫、我的伴侶，也是我們家的核心」。

聲明指出：「他的離去，在我們生命中留下無法彌補的空虛。但他非凡的精神、令人難忘的嗓音，以及他慷慨付出的愛，將永遠與我們同在。」

基奇出生於喬治亞州沙凡那（Savannah）的劇場世家，曾就讀柏克萊加州大學與耶魯戲劇學院，並以富布萊特學者身分進入倫敦音樂與戲劇藝術學院（LAMDA）深造。

基奇橫跨電視、電影與舞台劇領域逾50年，演繹過無數經典角色。他最著名的代表作是飾演作家米基．斯皮蘭（Mickey Spillane）筆下的冷硬派偵探麥克．漢默（Mike Hammer），一身軟呢帽與風衣造型深入人心。此外，他曾在1988年的迷你影集中飾演大文豪海明威（Ernest Hemingway），精湛演技不僅為他贏得金球獎，更獲得艾美獎提名。

除了硬漢形象，基奇在莎士比亞戲劇領域亦有深厚造詣，曾主演「哈姆雷特」（Hamlet）與「李爾王」（King Lear），演技備受劇評讚譽。他生前的知名影視作品還包括電影「野雛菊」（Fat City）、「美國X檔案」（American History X）以及熱門影集「越獄風雲」（Prison Break）等。

精華 FAQ

  • 根據妻子證實，史黛西．基奇在波蘭馬格達倫卡的家中離世，死因是長期與嚴重心臟疾病及心臟衰竭奮戰後病逝，享壽85歲。

  • 基奇最知名的是在影視作品中飾演冷硬派私家偵探麥克．漢默，另在1988年迷你影集中詮釋海明威，憑該角色獲金球獎並入圍艾美獎。

  • 除了演出硬漢角色，基奇也在莎士比亞舞台劇領域表現深厚，曾主演《哈姆雷特》與《李爾王》，並參與《野雛菊》《美國X檔案》《越獄風雲》等作品。

心臟病 波蘭

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