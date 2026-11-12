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「披頭四」麥卡尼獲富比世認證：世界第三富有音樂人

記者廖福生／綜合報導
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「披頭四」成員保羅麥卡尼是世界第三富有的音樂人。（路透）
「披頭四」成員保羅麥卡尼是世界第三富有的音樂人。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

富比士認證保羅麥卡尼淨資產約14億美元，成為世界第三富有音樂人，財富主要來自出版公司、版權、巡演與藝術收藏。

英國傳奇搖滾樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼，近日被「富比世」授予億萬富翁的稱號，據了解，他的淨資產約為14億美元，是全球第三富有的音樂人，僅次於身價20億美元的泰勒絲和身價28億美元的Jay-Z。

根據「富比世」報導，保羅麥卡尼的大部分財富來自他於1969年創立的出版公司「MPL Communications」，該公司不僅管理他自己的音樂作品目錄，還管理其他藝人的版權。

該雜誌指出，並指出保羅麥卡尼的音樂作品、法律運作、巡迴演出和藝術收藏構成了他財富的主要來源。同時。他收購了巴迪霍利等藝人的作品目錄，以及百老匯音樂劇的樂譜和聖誕經典歌曲，光是這些項目，總市值就接近2.5億美元。

此外，身為披頭四的四分之一成員，麥卡尼從披頭四的蘋果唱片公司（Apple Corps）的收益中獲得25%的份額。該公司每年透過串流媒體、黑膠唱片銷售和周邊產品獲得5000萬美元的收入。

「富比世」估計，這筆收入對每位成員或其遺產繼承人來說價值超過1.5億美元。保羅麥卡尼每年還能從他所擁有的披頭四歌曲版權中獲得1000萬美元的收入，這些版權是他過去20年來透過法律途徑爭取來的。這部分收入至少價值2億美元。

而保羅麥卡尼的總收入包括世界巡迴演出，最近一次是「Got Back」巡迴演出，從2022年至2025年間，共舉辦了 79 場，此外還有遍布全球的房地產和藝術收藏，其中包括馬格里特和畢加索的畫作。

保羅麥卡尼作為音樂人依然非常活躍，最近於今年5月發行了他的第20張個人專輯「地牢巷的男孩們」。他也是紀錄片「亡命之徒」的主角，該片由摩根·內維爾執導，詳細記錄了他離開披頭四並組建自己的樂隊Wings之後的生活。

披頭四在音樂上擁有難以企及的成就。(路透)
披頭四在音樂上擁有難以企及的成就。(路透)

英國傳奇搖滾樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼是世界第三富有音樂人。（美聯社）
英國傳奇搖滾樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼是世界第三富有音樂人。（美聯社）

精華 FAQ

  • 根據富比士報導，保羅麥卡尼淨資產約14億美元，排名全球第三富有的音樂人，僅次於泰勒絲與Jay-Z，顯示其長年累積的版權與商業收益極為可觀。

  • 他的大部分財富來自1969年創立的MPL Communications，此外還包括音樂作品版權、法律爭取回來的披頭四歌曲權利、巡迴演出收入，以及全球房地產與藝術收藏。

  • 麥卡尼可從披頭四蘋果唱片公司收益中取得25%份額，並每年獲約1000萬美元版權收入；近期他完成Got Back巡演，也在今年5月推出第20張個人專輯。

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