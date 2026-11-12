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布魯斯威利病重「像嬰兒」？ 小女兒憤怒駁斥

記者廖福生／綜合報導
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小女兒塔露拉（後）親吻布魯斯威利（前）的頭頂。（自Instagram）
小女兒塔露拉（後）親吻布魯斯威利（前）的頭頂。（自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

布魯斯威利罹患額顳葉失智症後病情惡化，知情人士稱他對狀況理解有限；其女塔露拉則對外界將他形容成像嬰兒的爆料強烈反擊。

好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）2022年因失語症宣布息影，隔年再確診罹患額顳葉失智症（FTD）而他的病情也持續惡化。一名知情人士透露，布魯斯威利並未完全意識到自己病情的嚴重性。

該名知情人士透露：「他知道自己的生活與以往不同，但並不覺得有那麼大的差別。他不會談論這件事，甚至也沒什麼好抱怨的。他感覺到有些地方不對勁，但無法全面理解。」

據知情人士指出，布魯斯威利的性格也經歷了一些劇烈轉變。據說他現在比年輕時要放鬆得多：「有時候他看起來像個對某個物體充滿好奇、正目不轉睛打量著它的嬰兒」。

不過，這樣的爆料顯然對於布魯斯威利的家屬造成嚴重的困擾，布魯斯威利最小的女兒塔露拉威利斯（Tallulah Willis），正對那位私下爆料她父親健康狀況的人喊話，要求對方「離她家人遠一點」。

塔露拉針對一篇報導中對方稱布魯斯「現在表現得像個嬰兒」。塔露拉在閱讀該篇文章後發文情緒激動。她表示：「這觸動了我的心弦，因為世界各地愛他的人在我分享照片時曾向我表達過，對於發布的內容應該抱持真實且清晰的覺察。」

她憤怒的說：「所以，那個分享他『現在表現得像個嬰兒』的『朋友』、『家庭成員』或消息人士？這怎麼能被接受？你是誰？請你離我們遠一點！」

布魯斯威利自2022年宣布罹患失語症後，便淡出演藝圈。（路透）
布魯斯威利自2022年宣布罹患失語症後，便淡出演藝圈。（路透）

精華 FAQ

  • 布魯斯威利先因失語症宣布息影，之後又被診斷出額顳葉失智症，且近來傳出病情持續惡化。報導指出，他的生活與性格都出現明顯改變。

  • 知情人士表示，布魯斯威利知道自己的生活和以前不同，也感覺到有些地方不對勁，但似乎無法全面理解病情的嚴重性，因此也不太會主動談論或抱怨。

  • 塔露拉認為，把父親形容成『現在表現得像個嬰兒』的說法非常不尊重，也讓家人感到受傷。她因此公開痛斥消息來源，要求對方離她家人遠一點。

布魯斯威利

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