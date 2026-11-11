「沙丘」片場超震撼 羅伯派汀森：就像一座主題樂園

羅伯派汀森在片中的角色造型令人大開眼界。（圖／華納提供）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森拍攝《沙丘：第三部》時，被107公尺沙蟲與55噸太空船等超大實景震撼，直稱片場宛如一座主題樂園。

「沙丘」系列電影即將迎來最終章「沙丘：第三部」（Dune: Part Three），首次加盟演出的男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）透露，來到片場時完全被眼前景象震撼，劇組竟真的打造出破百公尺的巨型沙蟲模型，忍不住形容片場「就像擁有一座自己的主題樂園 」。

羅伯派汀森表示，自己其中一場戲是在架設於動態平台上的太空船內拍攝，周圍不只有巨大沙丘，旁邊更直接出現長達107公尺的沙蟲模型，光是站在片場就足以感受到導演的野心與驚人的製作規模。

他坦言這些場景大到超出想像，尤其沙漠拍攝環境更是另一種極限挑戰，演員除了要面對高溫與曝曬，還得在龐大的實景裝置間完成複雜演出。

導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）延續一貫「能實拍就實拍」的製作精神，直接喊話「目標打造系列最狂」，不僅堅持以大量實景打造「沙丘」世界，更拒絕重複前兩集既有設計，甚至打造出重達55噸、且攝影機能環繞取景的巨型太空船，並真的將它埋進沙地裡完成拍攝。

更瘋狂的是，該場戲還搭配大量人工降雨，龐大船體拍攝期間不斷積水，劇組竟必須每隔2天動用大型起重機把這艘55噸太空船整艘吊起，再將內部積水排出後才能繼續拍攝，光是幕後工程就宛如另一場真正的沙漠戰役。