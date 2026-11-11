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「沙丘」片場超震撼 羅伯派汀森：就像一座主題樂園

記者廖福生／綜合報導
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羅伯派汀森在片中的角色造型令人大開眼界。（圖／華納提供）
羅伯派汀森在片中的角色造型令人大開眼界。（圖／華納提供）

AI摘要

文章摘要整理：

羅伯派汀森拍攝《沙丘：第三部》時，被107公尺沙蟲與55噸太空船等超大實景震撼，直稱片場宛如一座主題樂園。

「沙丘」系列電影即將迎來最終章「沙丘：第三部」（Dune: Part Three），首次加盟演出的男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）透露，來到片場時完全被眼前景象震撼，劇組竟真的打造出破百公尺的巨型沙蟲模型，忍不住形容片場「就像擁有一座自己的主題樂園」。

羅伯派汀森表示，自己其中一場戲是在架設於動態平台上的太空船內拍攝，周圍不只有巨大沙丘，旁邊更直接出現長達107公尺的沙蟲模型，光是站在片場就足以感受到導演的野心與驚人的製作規模。

他坦言這些場景大到超出想像，尤其沙漠拍攝環境更是另一種極限挑戰，演員除了要面對高溫與曝曬，還得在龐大的實景裝置間完成複雜演出。

導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）延續一貫「能實拍就實拍」的製作精神，直接喊話「目標打造系列最狂」，不僅堅持以大量實景打造「沙丘」世界，更拒絕重複前兩集既有設計，甚至打造出重達55噸、且攝影機能環繞取景的巨型太空船，並真的將它埋進沙地裡完成拍攝。

更瘋狂的是，該場戲還搭配大量人工降雨，龐大船體拍攝期間不斷積水，劇組竟必須每隔2天動用大型起重機把這艘55噸太空船整艘吊起，再將內部積水排出後才能繼續拍攝，光是幕後工程就宛如另一場真正的沙漠戰役。

精華 FAQ

  • 他表示第一次進入片場就被規模震撼，眼前不只有巨大沙丘，還有超大型實景裝置，讓他形容整個拍攝環境就像擁有一座自己的主題樂園。

  • 最驚人的設計之一，是劇組真的打造出長達107公尺的沙蟲模型，尺寸遠超想像，光是站在現場就能感受到導演對世界觀與製作規模的野心。

  • 他堅持能實拍就實拍，打造重達55噸、可讓攝影機環繞的巨型太空船，甚至埋進沙地拍攝；因人工降雨積水，還得每2天吊起整艘船排水。

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