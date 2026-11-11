席琳狄翁是隱藏樂迷？朝聖「金屬樂團」搖起來

席琳狄翁(左)和金屬樂團成員(右)搞笑合影。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 席琳狄翁與雙胞胎兒子、傑克布萊克同看Metallica演唱會，熱情搖滾並公開表白喜愛，讓外界見識到她鮮少曝光的金屬樂迷一面。

誰會想到唱「My Heart Will Go On」的58歲席琳狄翁(Celine Dion)竟然是個隱藏的金屬樂迷？

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，日前她和16歲的雙胞胎兒子艾迪(Eddy)與尼爾森(Nelson)，在拉斯維加斯Sphere巨蛋觀看金屬樂團(Metallica)演唱會時，與演員傑克布萊克(Jack Black)一同盡情搖滾。

網路上瘋傳的影片顯示，當樂團在舞台上表演時，席琳狄翁隨音樂熱情擺動大彈空氣吉他；幾呎外的傑克布萊克則隨著節奏用力點頭、揮舞手指。影片拍攝者齊克爾(Wes Zirkle)直呼，「看到席琳狄翁如此投入，我真的非常驚訝！」

一位粉絲留言，「我當時太關注傑克布萊克，差點錯過席琳狄翁，我做夢也沒想到自己會說出這種話。」另一位粉絲則開玩笑說，「這絕對是我們需要的下一個合作組合。」

席琳狄翁近年因診斷出患有僵硬人症候群(Stiff-Person Syndrome，SPS)而減少公開露面，目前暫時中斷在巴黎創下多項紀錄的復出駐唱演出，預計2027年5月恢復。

席琳狄翁隨後分享在演唱會上的照片，除了與海特菲爾德(James Hetfield)、烏爾里希(Lars Ulrich)、哈米特(Kirk Hammett)和特魯希略(Rob Trujillo)合影，也曬出她和兒子們與傑克布萊克在演唱會的同框，並表示，「我們在Sphere巨蛋度過美好的時光，真的太喜歡這場演出了！」席琳狄翁還附上一個惡魔角手勢的表情符號。金屬樂團也在留言區回覆3個黑色愛心。

這位多次獲得葛萊美獎(Grammy Award)的天后早在2月的Instagram影片中就曾透露自己對金屬樂團的喜愛，並笑稱金屬樂團是兒子艾迪最喜歡的樂團，席琳狄翁甚至還搞笑模仿主唱海特菲爾德（James Hetfield）嘶吼演唱充滿爆發力的歌詞。

很多人不知道席琳狄翁是個隱藏的金屬樂迷。（路透資料照片）