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凱蒂佩芮前夫涉3項性侵案 靠這招逃過終身監禁

記者陳穎／綜合報導
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羅素布蘭德性侵罪名成立，並遭判刑十年半。（美聯社）
羅素布蘭德性侵罪名成立，並遭判刑十年半。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

英國喜劇演員羅素布蘭德因3項性侵與1項強暴罪成立，被判10年6個月徒刑，法官並指出他是利用名氣犯案，受害者也在庭上訴說長期創傷。

凱蒂佩芮前夫、英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand）性侵案判刑出爐，他在倫敦刑事審判中被裁定強暴及性侵罪名成立，法院10日判處他有期徒刑十年六個月。原本他因強暴罪最高可能面臨終身監禁，這次判決則要求他服刑三分之二後，才有資格獲准假釋。

法官班納森（Bennathan）針對羅素布蘭德三項性侵罪分別判處九個月、18個月及八個月徒刑，其中一項原本判處兩年，後來減為18個月，三項刑期將同時執行；另外，最嚴重的第6項強暴罪則判處九年徒刑。法官表示，羅素布蘭德必須服滿刑期三分之二，才能獲准假釋。

羅素布蘭德上周四被陪審團裁定三項性侵及一項強暴罪名成立，另外兩項強暴罪及一項企圖猥褻侵害罪則獲判無罪。判刑聽證會上，多名受害女性向法官陳述事件對她們造成的長期影響。

其中，2005年在廣播電台遭性侵的受害者透過檢方律師宣讀聲明，表示這起事件對她的人生造成「持久影響」。2004年在蘇活區酒吧遭性侵的女子則表示，事發後，她仍不斷在媒體上看到羅素布蘭德，甚至看見他因為對女性的惡劣行為受到讚揚，彷彿一切都只是玩笑，讓她難以逃離這段傷害。

另一名2009年在英國第四台（Channel 4）拍攝工作期間遭性侵的女子表示，事件發生後，她失去對他人的信任，也覺得工作環境不再安全，並指控當時高層管理人員試圖將事件「掩蓋過去」。

至於遭羅素布蘭德強暴的女子，事發地點是在他位於漢普斯特德的住處。受害者表示，羅素布蘭德性侵她後，還要求她更換床單，並安排司機將她送離現場。她事後甚至擔心自己可能感染愛滋病毒。法官指出，羅素布蘭德未經對方同意便取下保險套，是加重刑責的重要因素。

法官在宣判時直言，羅素布蘭德當年逐漸成名，聰明、有魅力，也受到許多人喜愛，但「你也已經成為一名性掠奪者」。談到2005年在廣播電台走廊發生的性侵事件，法官指出，羅素布蘭德當時強吻受害者、將她推向牆壁，並在她身上上下其手，旁人或許認為這是只有他才能做的荒唐男性行徑，但那不只是胡鬧，而是刑事性犯罪。

法官進一步表示：「整起事件充滿了隨意的不尊重，你相信名氣代表你可以隨心所欲、想做什麼就做什麼，不必遵守一般正派人士生活中應遵循的規則。」

羅素布蘭德宣判時站在被告席上，神情沒有明顯反應；妻子蘿拉蓋拉赫則雙手緊握，由友人陪伴。父親羅納德也在旁聽席上見證判決。羅素布蘭德上周四遭判有罪後，法官拒絕讓他有條件交保，當天便被帶往警方拘留所。他被帶往牢房時，曾向律師比出大拇指，並以嘴型表示「我沒事」。

羅素布蘭德被控於1999年至2009年間，在不同地點對三名女性犯下性侵及強暴罪行，其中一名受害者除指控遭口交式強暴，也指控他性侵；此外，他還被控2001年在英國MTV辦公室企圖猥褻侵害，以及2009年另一項性侵罪。經過審判後，警方證實，目前另有兩名女性提出強暴指控，羅素布蘭德正接受進一步調查。

羅素布蘭德的相關指控於2023年曝光，當時英國「星期日泰晤士報」與第四台節目「Dispatches」推出調查報導，揭露多名女性對他的指控。在此之前，他以喜劇演員身分走紅，也曾演出電影「忘掉負心女」、「搖滾時代」等作品。

精華 FAQ

  • 他被裁定3項性侵罪及1項強暴罪成立，法院判處總刑期10年6個月；其中3項性侵刑期同時執行，最重的強暴罪則判9年。

  • 法官表示，他必須先服滿刑期的3分之2，之後才有資格申請假釋，等於不能很快離開監獄，需先完成相當長的服刑期。

  • 多名受害者指出事件造成長期心理陰影、失去對他人的信任，也對工作環境與媒體形象感到不安，甚至懷疑相關單位曾試圖掩蓋事件。

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