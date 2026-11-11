我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

超級奶爸賈斯汀力挺唐寶寶 帶2兒走秀做公益

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈斯汀做公益不落人後。（美聯社）
賈斯汀做公益不落人後。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

賈斯汀帶著2個兒子現身全球唐氏症基金會慈善時裝秀，陪同侄女莎雅走秀力挺公益，活動也成功募得270萬元。

人氣歌手賈斯汀(Justin Timberlake)本月7日罕見帶著兩個兒子公開亮相，出席在丹佛舉行的全球唐氏症基金會(Global Down Syndrome Foundation)第19屆「漂亮做自己」(Be Beautiful Be Yourself)慈善時裝秀，陪同7歲唐寶寶侄女莎雅．貝爾(Zaya Biel)走伸展台，予以溫馨支持。

今日美國報(USA Today)報導，賈斯汀11歲的長子希拉斯(Silas Timberlake)戴著黑色墨鏡，牽著莎雅的左手；賈斯汀的左手牽著莎雅的右手，右手牽著6歲的小兒子費尼斯(Phineas Timberlake)。

社群媒體Instagram的影片顯示，賈斯汀一度抱起莎雅，兩人向觀眾揮手並送上飛吻；賈斯汀與大兒子隨著音樂舞動身軀，小兒子則略顯羞澀地站在一旁。

賈斯帶著兩個兒子、侄女公開亮相慈善時裝秀。（視頻截圖）
賈斯帶著兩個兒子、侄女公開亮相慈善時裝秀。（視頻截圖）

莎雅是賈斯汀的妻子演員潔西卡．貝爾(Jessica Biel)的弟弟賈斯丁·貝爾(Justin Biel)與妻子蘿絲(Rose)的女兒，莎雅自2024年起曾擔任全球唐氏症基金會大使。

賈斯汀透過基金會發布聲明表示，「潔西卡和我都非常疼愛莎雅，我們為她在世界上帶來的非凡改變感到驕傲無比。」

基金會表示，丹佛當天活動吸引1400名賓客到場共襄盛舉，共有21名唐氏症模特兒登台，並為研究、照護與倡議工作募得270萬元。

希拉斯、費尼斯過去也曾與潔西卡一起走過這座伸展台，莎雅2024年擔任基金會大使時，她走在最前頭，潔西卡則牽著兩個兒子跟在後方；2025年，潔西卡再度與莎雅同行。

基金會表示，潔西卡今年礙於拍攝行程而無法出席。

潔西卡2024年接受凱莉．瑞帕(Kelly Ripa)主持的節目「Let's Talk Off Camera」專訪時，談及希望兒子長大後，能自行決定要公開多少私人生活。

潔西卡說：「我們想與親友分享我們的家庭，也明白我們的工作公開曝光的程度，這部分我能理解。但這些孩子並沒有選擇這樣的生活，在他們有能力自己做決定之前，我不希望讓他們曝光。」

精華 FAQ

  • 他罕見帶著11歲長子希拉斯與6歲小兒子費尼斯公開亮相，前往丹佛參加全球唐氏症基金會第19屆慈善時裝秀，並陪同侄女莎雅走伸展台。

  • 影片顯示他一路牽著莎雅與兒子們，還一度抱起莎雅，和她向觀眾揮手、送飛吻；他也與大兒子一起隨音樂舞動，場面相當溫馨。

  • 活動共吸引1400名賓客、21名唐氏症模特兒登台，為研究、照護與倡議募得270萬元；莎雅是潔西卡．貝爾弟弟的女兒，2024年起擔任基金會大使。

社群媒體 唐氏症

上一則

虞書欣突湊近蹭熱度？張凌赫脫口「嚇我一跳」真相還原

下一則

苦熬20年 高葉「金雞獎封后」淚崩 朱一龍、鍾楚曦也哭了

延伸閱讀

小賈愛妻自爆產後陷低潮 患「經前症候群」有強烈絕望感

小賈愛妻自爆產後陷低潮 患「經前症候群」有強烈絕望感
劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒
汪峰曬4子女合照 否認小蘋果童年不快樂

汪峰曬4子女合照 否認小蘋果童年不快樂
黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱

熱門新聞

林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐