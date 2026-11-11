超級奶爸賈斯汀力挺唐寶寶 帶2兒走秀做公益

賈斯汀做公益不落人後。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 賈斯汀帶著2個兒子現身全球唐氏症基金會慈善時裝秀，陪同侄女莎雅走秀力挺公益，活動也成功募得270萬元。

人氣歌手賈斯汀(Justin Timberlake)本月7日罕見帶著兩個兒子公開亮相，出席在丹佛舉行的全球唐氏症 基金會(Global Down Syndrome Foundation)第19屆「漂亮做自己」(Be Beautiful Be Yourself)慈善時裝秀，陪同7歲唐寶寶侄女莎雅．貝爾(Zaya Biel)走伸展台，予以溫馨支持。

今日美國報(USA Today)報導，賈斯汀11歲的長子希拉斯(Silas Timberlake)戴著黑色墨鏡，牽著莎雅的左手；賈斯汀的左手牽著莎雅的右手，右手牽著6歲的小兒子費尼斯(Phineas Timberlake)。

社群媒體 Instagram的影片顯示，賈斯汀一度抱起莎雅，兩人向觀眾揮手並送上飛吻；賈斯汀與大兒子隨著音樂舞動身軀，小兒子則略顯羞澀地站在一旁。 賈斯帶著兩個兒子、侄女公開亮相慈善時裝秀。（視頻截圖）

莎雅是賈斯汀的妻子演員潔西卡．貝爾(Jessica Biel)的弟弟賈斯丁·貝爾(Justin Biel)與妻子蘿絲(Rose)的女兒，莎雅自2024年起曾擔任全球唐氏症基金會大使。

賈斯汀透過基金會發布聲明表示，「潔西卡和我都非常疼愛莎雅，我們為她在世界上帶來的非凡改變感到驕傲無比。」

基金會表示，丹佛當天活動吸引1400名賓客到場共襄盛舉，共有21名唐氏症模特兒登台，並為研究、照護與倡議工作募得270萬元。

希拉斯、費尼斯過去也曾與潔西卡一起走過這座伸展台，莎雅2024年擔任基金會大使時，她走在最前頭，潔西卡則牽著兩個兒子跟在後方；2025年，潔西卡再度與莎雅同行。

基金會表示，潔西卡今年礙於拍攝行程而無法出席。

潔西卡2024年接受凱莉．瑞帕(Kelly Ripa)主持的節目「Let's Talk Off Camera」專訪時，談及希望兒子長大後，能自行決定要公開多少私人生活。

潔西卡說：「我們想與親友分享我們的家庭，也明白我們的工作公開曝光的程度，這部分我能理解。但這些孩子並沒有選擇這樣的生活，在他們有能力自己做決定之前，我不希望讓他們曝光。」