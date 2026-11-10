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詹姆斯岡恩卸任DC執行長 前漫威重臣接手「超少女」慘賠恐是主因

記者廖福生／即時報導
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詹姆斯岡恩卸任DC影業聯合執行長兼主席。(圖／華納兄弟提供)
詹姆斯岡恩卸任DC影業聯合執行長兼主席。(圖／華納兄弟提供)

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯岡恩與彼得薩佛蘭卸下DC行政職務，回歸創作，接棒者為曾打造多部漫威大片的傑瑞米拉查姆，DC未來布局引發關注。

「星際異攻隊」、「超人」名導詹姆斯岡恩（James Gunn），原任DC影業聯合執行長兼主席，但近日他與彼得薩佛蘭（Peter Safran）宣布雙雙卸任，將全面回歸全職影視創作。

自2022年受命掌舵DC工作室以來，詹姆斯岡恩與薩佛蘭肩負著打造能與漫威抗衡的超級英雄宇宙重任。在四年的任期內兩人積極重啟DC宇宙，其中推出的新版「超人」在全球斬獲6.18億美元的亮眼票房，但隨後於7月推出的「超少女」卻僅收獲1.26億美元而慘虧收場。

面對喜憂參半的商業成績，加上詹姆斯岡恩坦言自己極度厭惡企業管理工作的繁瑣行政流程，最終促使兩人選擇卸下行政重擔、回歸最愛的編導崗位，並繼續執導即將上映的「超人：明日之子」。

兩人震撼離職的消息一出，立刻在全球影迷與業界引發熱烈討論，官方也隨即公布由曾參與打造漫威電影宇宙的資深名製片傑瑞米拉查姆接任DC工作室總裁兼首席創意官。

接下DC總裁重任的傑瑞米拉查姆在好萊塢擁有極為顯赫的資歷，自2004年加入漫威工作室以來便與凱文費吉密切合作。他不僅曾擔任「鋼鐵人」的聯合製片人，更執行製作了「復仇者聯盟」、「星際異攻隊」及「蜘蛛人：返校日」等多部票房大片。

在離開漫威後，傑瑞米拉查姆也曾操刀製作「龍與地下城：盜賊榮耀」等話題作品，具備極強的娛樂商業片掌舵能力與漫畫粉絲號召力。

傑瑞米拉查姆在獲任後發表聲明，感性表示DC旗下角色是美國流行文化中最具代表性的象徵，能接下掌舵DC工作室的重任讓他感到無比榮幸且責任重大。未來他將全面監督DC旗下電影、電視及動畫的創作與製作藍圖，並與全球漫畫家及影視團隊展開深度合作。

精華 FAQ

  • 兩人自2022年起負責重整DC宇宙，但任內商業成績喜憂參半，加上岡恩本人厭惡繁瑣的企業管理流程，因此決定卸任，回到自己最擅長的編導與創作工作。

  • 新版超人全球票房達6.18億美元，表現亮眼；但7月上映的超少女僅收1.26億美元，出現慘賠，這種強烈落差被視為促成高層調整的重要因素之一。

  • 傑瑞米拉查姆自2004年加入漫威，曾與凱文費吉合作，參與鋼鐵人、復仇者聯盟、星際異攻隊等作品，也製作過龍與地下城：盜賊榮耀，具備強大商業片操盤能力。

漫威 詹姆斯

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