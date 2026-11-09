HBO版「哈利波特」8小時太長了 丹尼爾雷德克里夫：我不確定會看

丹尼爾雷德克里夫11月8日出席動畫電影「Steps」全球首映會。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 丹尼爾雷德克里夫表示不確定會看HBO新版《哈利波特》影集，認為8小時太長，並強調自己不想對新演員多米尼克麥克勞林提出建議。

曾在2001年至2011年間主演8部「哈利波特 」（Harry Potter）電影的英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），近日談到HBO 即將推出的「哈利波特」全新影集時表示，自己不確定是否會收看。他坦言，自己平時幾乎不看電視，加上已經參與過多部「哈利波特」作品，未必有興趣再花時間重溫這個故事，直言：「8小時的任何節目都太長了。」

37歲的雷德克里夫11月8日出席新動畫電影「Steps」在紐約舉行的首映會時，被問到是否會收看HBO新版「哈利波特」影集。他回答：「老實說，我不知道自己會不會看。我已經看過很多『哈利波特』，自己也參與了其中很多作品……而且我根本不看電視。」

他還透露，自己甚至沒有看過不少知名經典影集，包括「絕命毒師」（Breaking Bad）及「廣告狂人」（Mad Men），因此對於一口氣觀看8小時的影集並不熱衷。

HBO新版「哈利波特」影集將於12月25日聖誕節首播，第一季改編自J.K.羅琳（J.K. Rowling）的首部小說「哈利波特：神秘的魔法石」，由12歲的多米尼克麥克勞林（Dominic McLaughlin）接棒飾演哈利波特。

談到是否會給新任哈利波特一些建議，雷德克里夫表示，自己刻意不對麥克勞林提出指導。他說：「我真的不打算給多米尼克任何建議，他已經準備好了，不需要我的建議。」

他進一步解釋：「如果我現在對你說了什麼，接下來別人訪問他時，就可能會問：『丹說你應該這麼做。』我不希望自己在接下來的訪問中一直陰魂不散地跟著這個可憐的孩子，所以我沒有任何建議。他一定會非常出色。」

雷德克里夫也期待未來有機會與麥克勞林見面，並表示自己相信新演員能夠有很好的表現。

事實上，麥克勞林2025年獲宣布接演哈利波特後，雷德克里夫曾透露，自己已經寫信給這名年輕演員。當時他表示，因為認識幾位參與新劇製作的人，因此決定主動寫信給麥克勞林，對方也回了一封非常親切的信。

雷德克里夫回憶，自己寫信只是想告訴對方：「希望你能享受這段經歷，而且比我當年還要開心。我當年過得非常愉快，但希望你能有更美好的時光。」

看到新一代演員的照片時，他也忍不住感嘆：「我看到他和其他孩子的照片，就很想抱抱他們。他們看起來真的太年輕了。我看著他們，只覺得當年自己也在做同樣的事情，實在不可思議。」不過，他也認為這一切非常溫馨，希望這群年輕演員都能享受拍攝過程。