尼可拉斯凱吉無家可歸？影帝收回失言 但承認為房事煩惱

好萊塢影星尼可拉斯凱吉位於南加州的豪宅因地層下陷坍塌，讓這位奧斯卡影帝自嘲「無家可歸」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 尼可拉斯凱吉因馬里布豪宅受地層侵蝕影響而一度自嘲無家可歸，事後澄清只是無法在家接待萬聖節訪客，並非真正陷入困境。

好萊塢影星尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)位於南加州 的豪宅因地層下陷坍塌，讓這位奧斯卡影帝自嘲「無家可歸」(homeless)，不過隨後自覺發言不當，收回此話，但坦承仍為房事煩惱。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，今年9月颶風「瑪麗」(Hurricane Marie)襲擊南加州，導致海岸地層侵蝕，波及凱吉位於馬里布(Malibu)海灘一棟千萬豪宅不幸塌陷。

萬聖節 當天，62歲凱吉參加聖地牙哥動漫展(San Diego Comic-Con)，與一位「非常優秀的採訪者」進行即興對話時脫口而出：「我現在算是『有點無家可歸』(a little bit homeless)，我在馬里布的房子出了點狀況，所以我只能住在酒店，因此今晚也沒法像往常那樣接待前來討糖果的孩子們。」

1995年主演電影「遠離賭城」(Leaving Las Vegas)奪下奧斯卡影帝的凱吉透露，由於自家地面塌陷，今年萬聖節計畫變得棘手，只好帶4歲女兒奧古斯特(August)去聖莫尼卡(Santa Monica)參加「不給糖就搗蛋」應景活動，隨後還會觀看名導史丹利·庫柏力克(Stanley Kubrick)執導的恐怖片「鬼店」(The Shining)。

時隔數日，也就是4日凱吉趁著受訪機會，收回此話並坦承「說得有點過頭」，強調他的說詞被外界斷章取義，並還原當時情況：「我去參加動漫展，當時正和一位非常優秀的採訪者隨興聊天，因為那天正好是萬聖節，他就順口問了一句：『你萬聖節打算怎麼過?』，我當時會那麼說，意思就是我的房子無法接待來討糖果的孩子們。」

凱吉向美聯社記者表示：「現在我說話可得字斟句酌，我們過得很滿足、一切都好，我們手頭並不拮据，過得挺不錯。」並補充道：「我只是想說我的房子不打算進行萬聖節裝飾，也不會準備糖果分發給孩子們，雖然我其實挺喜歡萬聖節，也樂於做這些事。」