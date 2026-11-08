我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

達芙妮金爆好萊塢黑幕：11歲就被兜售古柯鹼

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
和休傑克曼合作演出「羅根」走紅的女星達芙妮金近日上訪談節目「Inside of ...
和休傑克曼合作演出「羅根」走紅的女星達芙妮金近日上訪談節目「Inside of You」談心路歷程。（翻拍自YouTube）

AI摘要

文章摘要整理：

達芙妮金分享童星時期在好萊塢的震撼經歷，透露11歲時曾在派對上遇到毒品誘惑，也感謝休傑克曼等前輩在《羅根》拍攝期間的保護。

以「金鋼狼女兒」一角受到矚目、電影「羅根」（Logan）走紅，曾主演影集「黑暗元素」（His Dark Materials）的英國新生代女星達芙妮金（Dafne Keen）近日作客麥可羅森巴姆（Michael Rosenbaum）主持的熱門訪談節目「Inside of You」。訪談中，她大方分享自己自幼踏入好萊塢拍戲的心路歷程，不僅談到小時候在片場遭遇的荒謬誘惑，還感性提及「羅根」男主角休傑克曼（Hugh Jackman）在拍攝期間對她的暖心保護與細緻照顧，展現出超越年齡的成熟與率真。

噓！星聞報導，現年21歲的達芙妮因在電影「羅根」中飾演變種人「X-23」勞拉一戰成名，隨後又在「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）中回歸演出。回憶起當年年僅11歲拍攝「羅根」的過往，她透露當時休傑克曼與派屈克史都華（Patrick Stewart）等前輩對她極為呵護，不僅隨時確認劇組沒有超時工作，更在幕後保護她不受片場任何紛擾波及，讓她感受到如父親般的安全感。

然而，童星生涯並非全然美好。達芙妮坦言，從小在光芒萬丈卻也光怪陸離的好萊塢長大，早在年僅11、12歲左右的劇組慶功派對上，就曾親眼目睹甚至被兜售毒品古柯鹼。這段震驚外界的童年經歷，也成為她日後遠離菸酒、堅持絕對清醒的重要關鍵。

達芙妮金在節目中形容自己對酒精與物質有著嚴格的「控制狂」傾向。她直言，由於童年時期在好萊塢片場與派對上見證了太多失控場面，讓她對這些物質完全免疫，甚至笑稱自己「從未喝醉到宿醉過」。面對主持人的驚訝追問，她回憶當時確實有人在派對上拿古柯鹼向她搭訕，所幸她未被誘惑，通通都拒絕。她也分享了青少年時期的防身妙招，為了避免在社交場合遭受同儕壓力，她經常「反向說謊」，打著已經喝醉的幌子來擋酒，實則滴酒不沾。

訪談尾聲，達芙妮也談到了自己長期面對焦慮症的心態轉變。她分享了近年嘗試 EMDR（眼動減敏與歷程更新療法）的奇妙體驗，認為這項技術幫助她梳理了童年以來的創傷與結締。如今的她正積極籌備自己參與製片的全新電影「Driver」，並希望能逐步實現執導電影的夢想，在演藝道路上邁向全新的里程碑。

精華 FAQ

  • 她表示休傑克曼和派屈克史都華等前輩都非常呵護她，會注意劇組是否超時，並在幕後替她擋下片場紛擾，讓她有如被父親保護般的安全感。

  • 因為她從小在好萊塢見過太多失控場面，甚至11、12歲就曾在派對上被兜售古柯鹼，這些經歷讓她對酒精與毒品完全排斥，並堅持保持清醒。

  • 達芙妮金提到自己嘗試EMDR療法，認為有助於整理童年創傷與情緒；同時她正籌備參與製片的新片《Driver》，也希望未來能逐步實現執導夢想。

好萊塢

上一則

9歲女兒迷韓星 還吐槽爸爸 霍建華喊：看我就好

下一則

趙露思開直播 爸闖入「踩雷」 她急喊：你出去

延伸閱讀

陳冲「金鳳娜」演技惹淚崩 60歲婦揭童年家暴陰影 全場鼻酸

陳冲「金鳳娜」演技惹淚崩 60歲婦揭童年家暴陰影 全場鼻酸
金鋼狼痛失「X教授」 休傑克曼曬照悼傳奇

金鋼狼痛失「X教授」 休傑克曼曬照悼傳奇
娛樂／敬畏到和解 道格拉斯三代父子課

娛樂／敬畏到和解 道格拉斯三代父子課
亞當崔佛終於點頭進漫威 將演X戰警大反派

亞當崔佛終於點頭進漫威 將演X戰警大反派

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了