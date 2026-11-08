達芙妮金爆好萊塢黑幕：11歲就被兜售古柯鹼

和休傑克曼合作演出「羅根」走紅的女星達芙妮金近日上訪談節目「Inside of You」談心路歷程。（翻拍自YouTube）

AI摘要 文章摘要整理： 達芙妮金分享童星時期在好萊塢的震撼經歷，透露11歲時曾在派對上遇到毒品誘惑，也感謝休傑克曼等前輩在《羅根》拍攝期間的保護。

以「金鋼狼女兒」一角受到矚目、電影「羅根」（Logan）走紅，曾主演影集「黑暗元素」（His Dark Materials）的英國新生代女星達芙妮金（Dafne Keen）近日作客麥可羅森巴姆（Michael Rosenbaum）主持的熱門訪談節目「Inside of You」。訪談中，她大方分享自己自幼踏入好萊塢 拍戲的心路歷程，不僅談到小時候在片場遭遇的荒謬誘惑，還感性提及「羅根」男主角休傑克曼（Hugh Jackman）在拍攝期間對她的暖心保護與細緻照顧，展現出超越年齡的成熟與率真。

噓！星聞報導，現年21歲的達芙妮因在電影「羅根」中飾演變種人「X-23」勞拉一戰成名，隨後又在「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）中回歸演出。回憶起當年年僅11歲拍攝「羅根」的過往，她透露當時休傑克曼與派屈克史都華（Patrick Stewart）等前輩對她極為呵護，不僅隨時確認劇組沒有超時工作，更在幕後保護她不受片場任何紛擾波及，讓她感受到如父親般的安全感。

然而，童星生涯並非全然美好。達芙妮坦言，從小在光芒萬丈卻也光怪陸離的好萊塢長大，早在年僅11、12歲左右的劇組慶功派對上，就曾親眼目睹甚至被兜售毒品古柯鹼。這段震驚外界的童年經歷，也成為她日後遠離菸酒、堅持絕對清醒的重要關鍵。

達芙妮金在節目中形容自己對酒精與物質有著嚴格的「控制狂」傾向。她直言，由於童年時期在好萊塢片場與派對上見證了太多失控場面，讓她對這些物質完全免疫，甚至笑稱自己「從未喝醉到宿醉過」。面對主持人的驚訝追問，她回憶當時確實有人在派對上拿古柯鹼向她搭訕，所幸她未被誘惑，通通都拒絕。她也分享了青少年時期的防身妙招，為了避免在社交場合遭受同儕壓力，她經常「反向說謊」，打著已經喝醉的幌子來擋酒，實則滴酒不沾。

訪談尾聲，達芙妮也談到了自己長期面對焦慮症的心態轉變。她分享了近年嘗試 EMDR（眼動減敏與歷程更新療法）的奇妙體驗，認為這項技術幫助她梳理了童年以來的創傷與結締。如今的她正積極籌備自己參與製片的全新電影「Driver」，並希望能逐步實現執導電影的夢想，在演藝道路上邁向全新的里程碑。