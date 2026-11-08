「奧德賽」劇組每天爬山開工 安海瑟薇獨享直升機特權

安海瑟薇是「奧德賽」中少數享有「直升機接送」待遇的演員。(圖／MyVideo提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《奧德賽》以大規模實景拍攝與登山取景聞名，諾蘭堅持帶隊爬山開工，安海瑟薇則因戲服獲直升機特權，劇組還用獎品激勵登山。

奧斯卡 金獎導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的史詩鉅作「奧德賽」（The Odyssey），集結麥特戴蒙（Matt Damon）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、千黛亞（Zendaya）等豪華卡司，將荷馬史詩中的神話冒險搬上大銀幕，全球票房至今已逼近18億美元。

向來堅持實景拍攝的諾蘭，當然連傳說中的「特洛伊木馬」都能打造出來，不過麥特戴蒙受訪時曾透露，拍攝前一天，他好奇詢問諾蘭要如何拍攝木馬內部場景，沒想到導演竟回答「我不知道。」

直到正式開拍，麥特戴蒙才與約25名包含諾蘭、攝影團隊與演員一起擠進巨大木馬內，直接在狹窄空間中摸索拍攝方式。他形容，諾蘭雖然對電影細節瞭若指掌，卻願意在拍攝現場保留即興發揮的空間，也讓這場戲呈現出真實的壓迫感。

「奧德賽」不只拍攝規模驚人，演員每天開工還得先接受體力考驗！諾蘭接受「People」訪問透露，劇組為了前往義大利山頂的城堡取景，每天有大批工作人員必須徒步爬山，他原本以為自己走得夠快，沒想到湯姆霍蘭德戴著耳機，竟像羚羊一樣從身旁飛快超車，還輕鬆向他打招呼。

湯姆霍蘭德則笑說，爬山剛好能讓身體暖起來，但有天在懸崖邊拍攝一整天打鬥戲後，傍晚下山時雙腿已經累得像果凍。更有趣的是，劇組其實安排直升機運送設備及部分人員，但諾蘭也堅持每天親自爬山，原因竟是妻子不准他搭便機，認為既然要求大家走路，導演自己當然也得一起走。

事實上，「奧德賽」劇組為了前往山頂城堡取景，每天得花45分鐘徒步登山，沒想到安海瑟薇竟是少數享有「直升機接送」待遇的演員。她曾接受專訪時透露，因為飾演王后潘妮洛普，身上的華麗戲服不適合長時間登山流汗，「爬完再重新妝造的時間可能比爬山還長」。

因此劇組評估後決定讓她搭直升機上山，讓她笑說這待遇實在太舒服，看到其他人還得辛苦走下山，都不好意思多說什麼。更有趣的是，為了鼓勵工作人員，諾蘭與妻子竟在拍攝幾天後祭出登山競賽獎勵，爬得最快的人就有機會獲得電子產品，湯姆霍蘭德也證實獎品包括iPad，安海瑟薇笑稱導演夫妻簡直把劇組的登山日常變成了有獎挑戰賽。