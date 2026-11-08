「不思議女人」奪小金人 智利導演雷里歐52歲辭世

智利籍導演塞巴斯提安·雷里歐（左）驚傳離世，圖為2022年在電影「奇蹟男孩」倫敦首映會上，他與女星佛蘿倫絲普伊合影。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 《不思議女人》導演塞巴斯提安·雷里歐傳出在智利住處猝逝，享年52歲，伴侶證實其因健康問題離世，外界仍在等待確切死因。

奧斯卡 最佳外語電影「不思議女人」(A Fantastic Woman)的智利 籍國際知名導演塞巴斯提安·雷里歐(Sebastián Lelio)近日突然去世，享年52歲。

娛樂新聞媒體Page Six報導，雷里歐的伴侶、德國 女星阿瑪莉亞·卡薩伊(Amalia Kassai)6日中午左右發現男友死於智利聖地亞哥拉斯孔德斯(Las Condes)區的家中。

卡薩伊6日在Instagram發布聲明指出，雷里歐「因健康問題」去世，「我們正經歷深切悲痛，他是一位傑出的人，在智利文化發展重要時刻做出了卓越貢獻。身為家人，懇請大家在這段艱難時期給予我們隱私與理解。」目前雷里歐的確切死因尚不清楚。

卡薩伊隨後在Instagram分享兩人多年合影與影片並悼念雷里歐，「我愛你，今生來世都愛你，」她寫說，雷里歐「對很多人來說都是重要的人，他照亮了周圍的一切，唯有愛永存。」

雷里歐去世時，正在拍攝根據桑布拉(Alejandro Zambra)的小說「智利詩人」(Chilean Poet)改編的電影，同時也在籌備由加菲爾德(Andrew Garfield)和黛西埃德加瓊斯(Daisy Edgar-Jones)主演的電影「一級任務」(Voyagers)。

他也曾因作品「虎年」(The Year of the Tiger)、「女煞葛洛莉」(Gloria)、「離經叛愛」(Disobedience)、「奇蹟男孩」(The Wonder)和「海浪」(The Wave)而聞名。在雷里歐的職業生涯中，他曾與多位著名女演員合作，包括朱莉安摩爾(Julianne Moore)、瑞秋懷姿(Rachel Weisz)、瑞秋麥亞當斯(Rachel McAdams)和佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)。

值得一提的是，雷里歐藉「不思議女人」榮獲2018年奧斯卡最佳國際影片(Best International Feature Film)，這是智利繼2016年憑藉「熊的故事」(Bear Story)獲得奧斯卡最佳動畫短片(Best Animated Short Film)之後，獲得的第2個小金人。