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亞當崔佛終於點頭進漫威 將演X戰警大反派

娛樂新聞組／綜合報導
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自稱從小就是粉絲的亞當崔佛確定加盟全新重啟版「X戰警」。(路透)
自稱從小就是粉絲的亞當崔佛確定加盟全新重啟版「X戰警」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

亞當崔佛終於加入漫威全新重啟版X戰警，將飾演驚惡先生，他坦言因童年情懷、導演構想與劇本打動，才接受這次演出。

好萊塢男星亞當崔佛（Adam Driver）終於點頭加入漫威電影宇宙。曾以「星際大戰」系列「凱羅忍」一角走紅的他，多年來屢次婉拒漫威邀約，如今確定加盟全新重啟版「X戰警」（X-Men），飾演經典反派「驚惡先生」（Mister Sinister）。他近日登上美國節目，親自揭露改變心意的原因，坦言自己從小就是「X戰警」粉絲，加上導演傑克史崔爾（Jake Schreier）的構想及劇本深深吸引他，讓他覺得這次終於遇上對的時機。

亞當崔佛近日登上「吉米夜現場」分享這次加盟漫威的心路歷程。主持人吉米金莫提到，漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）多年來一直希望邀請他參演，卻屢屢碰壁。崔佛笑說，自己確實是「X戰警」的忠實粉絲，童年時常和表兄弟玩角色扮演，對方扮演劍齒虎，自己則是金鋼狼，因此這次接演格外有意義。

他表示，過去並非排斥漫威電影，但這次從「X戰警」的題材、導演提出的創作構想，到劇本內容，都讓他感到相當吸引人，認為各方面條件終於到位，才決定接受邀約。

事實上，凱文費吉今年7月接受Podcast節目「Happy Sad Confused」訪問時，曾透露多年來持續邀請崔佛加入漫威，兩人甚至形成一種慣例，每當有新計畫，便透過視訊討論角色，但崔佛最後總是客氣婉拒。費吉笑稱，這幾乎成了維持多年的傳統，如今終於成功邀得這位實力派男星加盟，也讓漫威粉絲相當期待。

該片預定2028年在北美上映。從「星際大戰」的凱羅忍到漫威重啟大片，崔佛這次將從銀幕英雄宇宙的核心角色轉戰另一個超級英雄世界。不過，他也坦言，面對「X戰警」龐大的影迷群及高度期待，難免感到壓力，還開玩笑說，電影會有很多人觀看，萬一演得不好，大家也都看得見，「我不想搞砸這件事」，可見他對這次演出相當重視。

精華 FAQ

  • 他確定參與全新重啟版X戰警電影，飾演經典反派驚惡先生。這也是他首次正式加入漫威電影宇宙的重要演出。

  • 崔佛表示自己並非排斥漫威，而是一直在等對的時機。這次因為從小就是X戰警粉絲，加上導演構想與劇本都很吸引他，才決定接演。

  • 該片預定2028年在北美上映。崔佛坦言面對龐大粉絲期待感到壓力，也笑說不想搞砸這件事，顯示他對角色相當重視。

好萊塢 漫威

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