甩掉喜劇包袱 奧卡菲娜變身大廚 開餐廳尋根

奧卡菲娜集演員、喜劇演員和饒舌歌手於一身。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 奧卡菲娜投入烹飪計畫，透過紀錄片學做菜、籌備快閃餐廳，並以重現家族餐廳Lum's料理的方式尋根。

本名林家珍(Nora Lum)的好萊塢亞裔 喜劇演員奧卡菲娜(Awkwafina)最近感覺身體不太舒服，於是決定給自己做碗湯喝。這想法讓她自己感到驚訝，因為她以前可不是那種會做湯的人。

「如果一年前有人告訴我，我會開始研究做湯的食材，那簡直是天方夜譚，」她笑著說，「湯？『才不要，那不過就是加熱過的液體嗎！』」

這位集演員、喜劇演員和饒舌歌手於一身的藝人，如今人生發生了180度的轉變，這主要歸功於她近期投入的一項新計畫：制定菜單、尋找店面和員工，準備開設自己的餐廳。

Apple TV+的八集系列紀錄片「Awkwafina: The Unlikely Cook」6日首播，該片記錄了她從在美國烹飪學院(Culinary Institute of America)學習炒菜，到在洛杉磯 市中心當服務員的整個過程。見證她一路走來，逐漸成長為一位相當不錯的廚師。

「我有一些總是能做出各種美食的朋友。我一直覺得我永遠也融入不了他們，」她說，「但其實這很容易做到。這是一個你隨時都可以進入的世界。沒有人會告訴你你做不到，或者你不夠好。」

原來，榮獲過金球獎和艾美獎的奧卡菲娜，其實是出身餐飲世家。

她的家族經營著位於紐約皇后區最知名的粵菜餐廳「Lum's」，這家餐廳在經營40年後於1990年代歇業。

如今，奧卡菲娜計畫，以僅營業一晚的快閃店形式，重開這家餐廳，為此她橫跨美國，尋找能夠致敬故鄉的菜餚。她前往德州，以自己的方式演繹Lum's烤排骨；前往夏威夷，學習夏威夷特色拼盤。

首位走紅好萊塢的中國名廚甄文達(Martin Yan)教她做雞肉炒麵；她還在舊金山學習製作北京烤鴨，這道菜首先得要小心地手工拔掉鴨毛。「我喜歡給鴨子做巴西除毛，」她在節目中開玩笑說。

她的目標是做一些能讓家人感到驕傲的事情，尤其是她的父親和祖母，在她母親早逝後，是他們把她撫養長大的。

「我感覺自己與祖先有著某種聯繫，因為我正在用他們曾經用過的方法重現這些菜餚，」她說並補充道，烹飪「在各個方面都是一種愛的表達」。