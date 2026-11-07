Netflix「怪奇物語」前傳影集2028年首播、時間線比舞台劇更早

「怪奇物語」第5季劇照。（圖／Netflix提供）

AI摘要 文章摘要整理： Netflix正式推出《怪奇物語》前傳《Other Worlds: A Stranger Things Adventure》，以1955年內華達州為背景，探索亨利克里爾成為維克那之前的起源故事。

Netflix 宣布推出熱門影集「怪奇物語」（Stranger Things）全新前傳衍生劇「Other Worlds: A Stranger Things Adventure」，預計2028年首播。新劇故事設定於1955年美國內華達州 馬里昂，時間早於原作及舞台劇「怪奇物語：第一道陰影」，將聚焦亨利克里爾（Henry Creel）獲得超能力之前的神祕事件，進一步揭開反派維克那（Vecna）的身世起源。

Variety報導，Netflix於11月6日「怪奇物語日」公布消息。這一天是為紀念劇中角色威爾拜爾斯（Will Byers）於1983年11月6日失蹤而設立的年度紀念日。

「Other Worlds」是「怪奇物語」宇宙的第4個延伸作品。原創影集已於2025年底播出完結篇，另外還有動畫影集「Stranger Things: Tales from '85」，以及探討亨利克里爾過去的舞台劇「Stranger Things: First Shadow」。新衍生劇的製作計畫早在2022年便首次曝光，如今正式獲准製作。

目前新劇的詳細劇情尚未公開，但Variety指出，杜夫兄弟（Matt Duffer、Ross Duffer）此前曾透露，故事將探索亨利克里爾接觸賦予他超自然力量的異世界物質之前所發生的事件。官方前導影片則進一步確認，故事背景為1955年的內華達州馬里昂。

新劇由杜夫兄弟與「怪奇物語」編劇、舞台劇「第一道陰影」編劇凱特特雷弗里（Kate Trefry）共同創作，特雷弗里同時擔任節目統籌及執行製作人。全劇預計在美國新墨西哥州拍攝。

杜夫兄弟透露新劇雖然延續「怪奇物語」的風格，卻會帶來全新的背景、英雄與反派角色。

Netflix美國及加拿大劇本影集主管金妮霍（Jinny Howe）表示，「怪奇物語」一直屬於粉絲，觀眾的熱情讓這部作品成為全球現象，新劇將帶領粉絲走進1950年代，透過全新角色延續原作的情感、懸疑及奇幻魅力。帶來全新的冒險故事。