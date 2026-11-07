007選角殺出強敵「蝙蝠俠」羅伯派汀森也參加了龐德試鏡

40歲的羅伯派汀森傳出已於10月24日參與007試鏡。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森傳已參與新任007試鏡，與多位英國男星角逐龐德一角，雖外界一度不看好，但他與導演丹尼維勒納夫的合作背景讓選角更添變數。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）驚傳加入新任詹姆士龐德 （James Bond）角逐行列，並已參加007電影試鏡。好萊塢 報導6日引述多名消息人士指出，現年40歲的羅伯派汀森已於10月24日當周末參與試鏡，與卡倫透納（Callum Turner）、傑克勞登（Jack Lowden）及喬許歐康納（Josh O’Connor）等人競爭，意外成為新任007熱門人選之一。

外界原本普遍認為，製片方不太可能選擇羅伯派汀森擔任新任龐德，因為他不僅是同世代最具知名度的演員之一，目前也已是DC電影宇宙「蝙蝠俠」系列的代表人物。除了上述3名演員，另一名浮出檯面的競爭者是尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult），他多年前曾在「蝙蝠俠」選角中敗給羅伯派汀森。

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羅伯派汀森近年深受多名知名導演青睞，曾與羅伯艾格斯（Robert Eggers）、薩夫迪兄弟及克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）合作。更重要的是，他曾與新任龐德電影導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）合作，即將上映的「沙丘：第三部」，預定於12月18日上映。

距離丹尼爾克雷格（Daniel Craig）於2005年10月確定接演詹姆士龐德，已經過了21年。克雷格演出5部007電影後，於2021年上映的「007：生死交戰」正式卸下角色。他主演期間，2012年的「007：空降危機」更成為系列首部全球票房突破10億美元的作品。新任007究竟由誰接棒，仍有待官方公布。