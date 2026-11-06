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泰勒絲挨批「假球迷」尼克球員：只在總決賽現身 根本作秀

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泰勒絲6月10日在麥迪遜廣場花園觀看2026年NBA總決賽第4戰。（路透）
泰勒絲6月10日在麥迪遜廣場花園觀看2026年NBA總決賽第4戰。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

尼克後衛科萊克在直播中批評泰勒絲是「假球迷」，認為她只在總決賽現身、像在作秀；但尼克球團隨即澄清，她多年來一直是球迷。

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）被質疑不是真正的紐約尼克隊球迷！尼克隊25歲後衛科萊克（Tyler Kolek）6日在NBA 2K遊戲TikTok直播中，點名泰勒絲是「最假的名人球迷」，認為她只在NBA總決賽期間現身，並非真正支持球隊。他坦言，這番言論恐怕會引來Swiftie反彈：「我知道自己會被罵。」

科萊克在直播中表示，除了今年6月尼克隊與馬刺隊總決賽第4戰，他沒有在其他比賽看過泰勒絲現身。當時泰勒絲坐在場邊名人席，與海姆姊妹（Haim）等名人一同觀賽，期間多次起身歡呼、鼓掌，為尼克隊加油，但科萊克認為，這樣的出席紀錄不足以證明她是真球迷。

隊友、26歲後衛德斯麥克布萊德（Deuce McBride）也表示，他認同科萊克的看法，不過提醒對方：「Swifties不會喜歡這個答案。」科萊克則坦承，自己知道這番話會引來批評，但仍認為泰勒絲的現身「有點像在作秀」。

科萊克進一步解釋，有些一線名人到場觀賽，只是想讓大家看見自己，不一定真的是球迷。他也表示，理解泰勒絲可能有很多事情要忙，不可能每場比賽都到場。

不過，尼克隊方面隨即替泰勒絲緩頰。球隊發言人表示：「泰勒絲多年來一直是尼克隊球迷，與麥迪遜廣場花園也有長久淵源，我們非常感謝她對球隊的支持。」

事實上，泰勒絲今年夏天出席尼克隊總決賽時，就曾引發部分球迷及名人不滿。喜劇演員漢克阿扎里亞（Hank Azaria）當時抱怨自己只能坐在場館高處，對泰勒絲獲得場邊座位感到不滿，還表示已經厭倦在體育賽事中看到她。他在節目中說：「我知道她是全世界最受矚目的人，但我們看NFL時已經得一直看到她陪未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce），現在她又出現在麥迪遜廣場花園，拜託！」

精華 FAQ

  • 他在直播中表示，自己幾乎只在今年6月尼克隊總決賽第4戰看到泰勒絲現身，因此認為她不像真正長期支持球隊的球迷，甚至覺得有作秀成分。

  • 尼克球團發言人替她緩頰，表示泰勒絲多年來一直是尼克隊球迷，與麥迪遜廣場花園也有長久淵源，球隊很感謝她對尼克隊的支持。

  • 因為泰勒絲在場邊總是受到高度關注，喜劇演員漢克阿扎里亞曾抱怨自己只能坐高處，卻要看到她拿到場邊席位，認為她在體育賽事曝光太多。

泰勒絲 尼克 NBA

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