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「洛基」前傳致敬經典 重現史特龍從落魄演員到奧斯卡傳奇

記者廖福生／綜合報導
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安東尼伊波利托（左）飾演年輕時期的席維斯史特龍，為戲苦練拳擊兩年。（圖／CATC...
安東尼伊波利托（左）飾演年輕時期的席維斯史特龍，為戲苦練拳擊兩年。（圖／CATCHPLAY提供）

AI摘要

文章摘要整理：

電影《我就是洛基》以《洛基》50周年為背景，重現史特龍從無名演員到堅持親演洛基、最終寫下影史傳奇的奮鬥故事。

今年適逢經典電影「洛基」（Rocky）上映50周年，這部由席維斯史特龍自編自演的傳奇作品，當年不僅締造票房佳績，更一舉奪下奧斯卡最佳影片、最佳導演及最佳剪輯三項大獎，成為影史不朽經典。

適逢半世紀的重要時刻，由以「幸福綠皮書」（Green Book）勇奪奧斯卡最佳影片及最佳原著劇本的金獎導演彼得法拉利（Peter Farrelly）執導，全新力作「我就是洛基」（I Play Rocky）將鏡頭轉向經典誕生之前，重現席維斯史特龍從默默無名的演員，到堅持親自演出自己筆下角色的真實奮鬥歷程。

電影「我就是洛基」故事回到1970年代，當時的席維斯史特龍仍是苦苦等待機會的無名演員，儘管寫出了影史經典傳奇的「洛基」劇本，卻始終不被好萊塢看好。

當製片方看中劇本、希望邀請其他知名演員擔綱主角時，史特龍卻堅持必須由自己飾演洛基，甚至不惜拒絕優渥報酬，也不願放棄這個親手創造的角色。面對經濟困境、外界質疑與看似遙不可及的演出機會，他仍選擇堅守信念，試圖證明自己不只是個寫出好故事的人，更有能力將故事中的角色帶到大銀幕。

值得一提的是，「我就是洛基」不僅呈現席維斯史特龍如何突破重重阻礙爭取主演機會，也透過新生代演員安東尼伊波利托的演出，重新描繪這位好萊塢巨星成名前的模樣。

為了貼近史特龍當年的體態與拳擊手形象，安東尼伊波利托（Anthony Ippolito）展開長時間密集訓練，不僅增重30磅，更接受近兩年的拳擊及體能訓練，從身形、動作到人物神韻全面投入角色準備，力求重現觀眾熟悉的傳奇身影。

適逢「洛基」問世50周年，電影「我就是洛基」不只是向經典致敬，更將帶領觀眾回到傳奇尚未誕生的起點，看見一個不被看好的年輕人，如何憑藉信念與勇氣，為自己爭取站上拳擊擂台的機會。

電影「我就是洛基」描述1970年代，寄居紐約、屢屢碰壁的落魄演員席維斯史特龍，堅信自己不只是寫出拳擊手傳奇的人，更是註定要站上擂台的那個人——洛基。一無所有、女友莎夏即將臨盆，他卻把全部身家押上，面對製片公司砸下的天價酬勞，只要他交出劇本、讓出主角，史特龍一次次轉身說不。只為了「親自演出洛基」，這不只是他對命運下的戰帖，更是賭上人生的籌碼，只為一戰成名。

精華 FAQ

  • 本片聚焦《洛基》誕生前的真實歷程，描寫席維斯史特龍在1970年代身為落魄演員，如何面對質疑與困境，仍堅持要親自飾演自己寫下的洛基角色。

  • 《我就是洛基》由曾以《幸福綠皮書》獲奧斯卡最佳影片與最佳原著劇本的導演彼得法拉利執導，藉由他的視角重現史特龍爭取主演的關鍵過程。

  • 安東尼伊波利托為貼近史特龍當年的拳擊手形象，進行長時間密集訓練，不僅增重30磅，還接受近2年的拳擊與體能鍛鍊，力求重現人物神韻。

好萊塢 奧斯卡

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