道格拉斯替克蘿絲抱屈酸奧斯卡 雪兒躺槍卻喊「敬重他」

麥克道格拉斯（見圖）為當年葛倫克蘿絲沒有得奧斯卡抱不平，卻意外讓影后雪兒受到波及。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 麥克道格拉斯在節目上替葛倫克蘿絲抱不平，順口提到當年影后是雪兒，引發現場逗趣反應；雪兒則大方回應敬重他，克蘿絲也將獲終身成就獎。

82歲的影帝麥克道格拉斯(Michael Douglas)在近日播出的英國脫口秀節目「諾頓秀」(The Graham Norton Show)中，為1987年驚悚愛情電影「致命的吸引力」(Fatal Attraction)合作演員葛倫克蘿絲(Glenn Close)抱不平，卻意外讓1988年奧斯卡 影后雪兒(Cher)受到波及。

克蘿絲當時坐在道格拉斯旁邊，道格拉斯說，克蘿絲未因「致命的吸引力」獲得奧斯卡獎，讓他覺得不公平。

他說：「她本該憑藉『致命的吸引力』獲獎；隨後，他冷不防地補了一句：「那年得獎的是雪兒。」

諾頓回應：「喔，哇！」

道格拉斯接著說：「我知道，我們大家當時也是這麼說的。」

雪兒的發言人向「娛樂周刊」(Entertainment Weekly)發布聲明表示，「雪兒敬重(adores)麥克道格拉斯。」

雪兒當年以浪漫喜劇電影「發暈」(Moonstruck)中飾演的洛麗泰．卡斯托里尼(Loretta Castorini)一角，奪下影后；當時的入圍者除了克蘿絲之外，還有「收播新聞」(Broadcast News)的荷莉杭特(Holly Hunter)、「安娜」(Anna)的莎莉柯克蘭(Sally Kirkland)，以及「紫苑草」(Ironweed)的「梅姨」梅莉史翠普(Meryl Streep)。

諾頓半開玩笑地請道格拉斯「客氣一點」，在場來賓、「泥面人」(Clayface)女主角娜歐蜜艾基(Naomi Ackie)也打趣說：「酸得漂亮！」

克蘿絲曾八度入圍奧斯卡卻從未獲獎，但她將在11月15日於洛杉磯舉行的第17屆奧斯卡理事會獎(Governors Awards)上，獲得奧斯卡終身成就獎(Academy Honorary Award)。

對於終於抱回小金人，克蘿絲笑著說：「他們大概是不想再感到內疚。」

道格拉斯曾以1987年「華爾街」(Wall Street)犯罪金融電影獲得影帝，並以製片身分憑藉1975年劇情片「飛越杜鵑窩」(One Flew Over the Cuckoo's Nest)獲頒最佳影片。

麥克道格拉斯為當年葛倫克蘿絲沒有得奧斯卡抱不平，卻意外讓影后雪兒（見圖）受到波及。路透資料照片

麥克道格拉斯為當年葛倫克蘿絲（見圖）沒有得奧斯卡抱不平，卻意外讓影后雪兒受到波及。（路透資料照片）