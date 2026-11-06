羅素布蘭德性侵有罪 法官還溯及既往「要送他入獄」

英國喜劇演員羅素布蘭德(左)近日被判性侵有罪。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 英國喜劇演員羅素布蘭德遭陪審團裁定1項強制性交與3項性侵成立，法官認定他恐潛逃而拒絕保釋並收押候刑。

多年來愛吹噓自己性經歷的英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)近日被判性侵 一名女性有罪，另外可追溯至數年前性侵三名女性的罪名也成立。

法官本納森(Joel Bennathan)表示，這位英國演員屆時將面臨「相當長的」刑期。布蘭德在此前一直處於自由之身狀態，但由於法官以他可能潛逃為由拒絕了他的保釋申請，允許他探望子女，他因此被收押。

「我當然對孩子們得遭受的苦難感到遺憾，」法官說，「但這種苦難是由他們父親的嚴重犯罪行為造成的。」

檢察官瓊斯(Riel Karmy-Jones)在庭審中稱，布蘭德是個冷酷無情、精於算計、善於操縱的「性侵犯者」。

這位51歲、育有三個孩子的父親否認了這些指控，並作證說他年輕時沉迷於性愛，曾經過著放蕩的生活，但他從未強迫任何人做違背他們意願的事情。

他被判犯有一項強制性交罪(rape)和三項性侵害犯罪(sexual assault)，但另外兩項強制性交罪和一項企圖猥褻罪(attempted indecent assault)則被判無罪。

布蘭德除了在強制性交罪判決宣讀時，閉上了眼睛，除此之外沒有表現出任何情緒。保釋申請被駁回後，他向律師示意自己沒事，並在被帶走前反覆說道：「我沒事，我沒事，我沒事。」

在倫敦南華克刑事法院(Southwark Crown Court)，由八名男性和四名女性組成的陪審團經過兩天、超過八個小時的審議，最終做出裁決。

宣判後，警方證實已將針對布蘭德的另外兩起強制性交罪指控的調查結果提交給檢方。

倫敦警察廳警司弗菲(Andy Furphy)表示，這次定罪「證明了挺身而出舉報所受侵害的女性們展現出的非凡勇氣、韌性和決心」。

「布蘭德利用他的影響力、地位和名望來剝削和性侵女性，」他說，「隨著他名氣的增長，他的優越感也與日俱增。」